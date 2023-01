মুম্বই, 12 জানুয়ারি: ইতিমধ্যেই সাড়া জাগিয়ে মুক্তি পেয়েছে ছবির ট্রেলার ৷ কিন্তু বক্স অফিসে কতোটা আচড় কাটবে অকটেন স্পাই-থ্রিলার 'পাঠান', উত্তর জানতে এখনও সপ্তাহদু'য়েকের অপেক্ষা ৷ তবে ছবিমুক্তির আগে আপাতত কোনওভাবেই সময় নষ্ট হতে দিতে নারাজ শাহরুখ খান (Shah Rukh Khan) ৷ বিভিন্ন প্রমোশনের পাশাপাশি ফ্যানেদের সঙ্গে সংযোগেও সময় ব্যয় করছেন কিং খান (SRK is conducting frequent QnA sessions on Twitter ahead of Pathaan) ৷ দিনকয়েকের ব্যবধানে বৃহস্পতিবার ফের টুইটারে কিউএনএ (QNA) সেশন অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর পর্ব রেখেছিলেন শাহরুখ ৷ ফেস করলেন নানা প্রশ্ন, উত্তরও দিলেন সাজিয়ে ৷

কীভাবে নিজেকে হাসিখুশি রাখেন আপনি? এক উৎসাহী অনুরাগী প্রশ্নোত্তর পর্বে এমনই প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন শাহরুখকে ৷ জবাবে শাহরুখ যা বললেন তা মন্ত্র হতে পারে জেন ওয়াই-এর কাছে ৷ বলিউডের বাদশা সংশ্লিষ্ট অনুরাগীকে উত্তরে বলেন, "খামতিগুলো সংগোপনে নিজের কাছেই রাখ, তাহলেই হাসিখুশি থাকবে (Shah Rukh Khan says keep your lows to yourself) ৷" ছেলেদের সঙ্গে পিট্টু খেলার আগে এদিন ঝটিকা কিউ এন এ সেশনে এসেছিলেন এসআরকে ৷

পাঠানের পাশাপাশি রাজকুমার হিরানির ডাঙ্কি এবং আটলি'র জওয়ান, বাদশার পরবর্তী দুই ছবি নিয়েও তুমুল আগ্রহ অনুরাগী মহলে ৷ কিন্তু বড়পর্দায় আগে মুক্তি পাবে কোনটি? এদিনও এই প্রশ্ন উড়ে এসেছিল শাহরুখের কাছে ৷ জবাবে অভিনেতা বললেন, "হাতে যেটা আছে সেটা আগে শেষ করি ৷ পরেরটা নিয়ে কয়েকমাস পরে ভাবব ৷" এখানেই শেষ নয়, পাঠান ছবিটির ফাইনাল কাট টেকনিশিয়ানরা ছাড়া এখনও কেউ দেখেননি বলেও এক অনুরাগীর প্রশ্নের উত্তরে জানান শাহরুখ ৷

এক প্রশ্নের উত্তরে এসআরকে বলেন, "ছবিটি তৈরির পিছনে অনেক তরুণ ছেলেমেয়েরা পরিশ্রম করেছে ৷ ওরা সকলেই খুব মিষ্টি এবং ওরা প্রত্যেকে এখনও খেটে যাচ্ছে ৷ ওদের সঙ্গে আমি ভীষণ খুনসুটি করেছি ৷" দুর্ধর্ষ সব অ্যাকশন সিকোয়েন্সে ভরপুর পাঠান মুক্তি পাচ্ছে আগামী 25 জানুয়ারি ৷ ছবিতে শাহরুখের সহ-অভিনেতা হিসেবে রয়েছেন জন আব্রাহাম, দীপিকা পাড়ুকোন, আশুতোষ রান, ডিম্পল কপাডিয়া ৷