মুম্বই, 15 নভেম্বর: মুম্বই এয়ারপোর্টে বুধবার পাপারাৎজিদের ক্যামেরাবন্দি হলেন শাহরুখ খান (Shah Rukh Khan leaves for Saudi Arabia to resume Dunki shooting) ৷ জানা গিয়েছে, এদিন কিং খান সৌদি আরবের উদ্দেশ্য়ে রওনা দেন ৷ তাঁকে দেখার পর থেকেই গুঞ্জন উঠেছে হয়তো 'ডাঙ্কি'-র পরবর্তী পর্যায়ের শুটিংয়ের জন্য়ই রওনা দিলেন এই নায়ক ৷ এয়ারপোর্ট থেকে একটি ভিডিয়োও ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়(Shah Rukh Khan leaves for Saudi Arabia ) ৷ কিং খানকে এদিন দেখা গিয়েছে বাদামি চামড়ার জ্যাকেট, নীল টি-শার্ট এবং কার্গো প্যান্টে ৷

আর এই ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই উত্তেজিত কিং খানের অনুরাগীরা (Shah Rukh Khan New Film)? কারণ 'ডাঙ্কি'র শুটিং হওয়ার কথা রয়েছে সৌদি আরবে ৷ অভিনেতা যে 'ডাঙ্কি'র শ্যুটিংয়ের কারণেই দেশ ছাড়লেন, অনুরাগীদের এমনটা ভাবার পিছনে আরেকটি কারণ অবশ্যই এসআরকের নতুন লুক ৷ কয়েকমাস আগেই রাজকুমার হিরানির এই ছবির সেট থেকে একটি ছবি ভাইরাল হয়েছিল সোশাল মিডিয়ায় ৷ যেখানে কিং খানকে দেখা গিয়েছিল অভিনেত্রী তাপসী পান্নুর সঙ্গে ৷ এদিন বিমানবন্দরে শাহরুখকে যে লুকে দেখা গিয়েছিল সেই লুকের সঙ্গে অনেকটা মিল রয়েছে ওই ছবির ৷ আর সেখান থেকেই শাহরুখ অনুরাগীরা এই ধারণা করেছেন(Shah Rukh Khan New Film Dunki) ৷

এই প্রথমবার রাজকুমার হিরানির সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন বলিউডের বাদশাহ ৷ প্রায় তিন-চার বছর পর ফের বড় পর্দায় ফিরতে চলেছেন কিং খান ৷ আগামী বছর পর পর তিনটি ছবি পর্দায় আসতে চলেছে তাঁর ৷ 'জিরো' বক্স অফিসে সেভাবে সাফল্য না পাওয়ার পর বড় পর্দা থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছিলেন তিনি ৷

এবার তিনি পর্দায় ফিরছেন সিদ্ধার্থ আনন্দের 'পাঠান', অ্য়াটলির 'জওয়ান' এবং রাজকুমার হিরানির 'ডাঙ্কি' ছবির হাত ধরে ৷ এই তিনটি ছবির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের দর্শকদের আকর্ষণ করার যে পরিকল্পনা করেছেন এসআরকে তা কতখানি সফল হয় সেটাই এখন দেখার ৷