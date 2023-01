কলকাতা, 9 জানুয়ারি: টলিউড এবং বলিউড দুই ক্ষেত্রেই বেশ চুটিয়ে অভিনয় করে চলেছেন অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ৷ মাত্র কয়েকদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে তাঁর 'রহস্য়ময়' ৷ আর এবার সামনে এল তাঁর নতুন প্রজেক্টের খবর ৷ শাশ্বত এবার জুটি বাঁধতে চলেছেন বলিউড ইন্ডাস্ট্রির মজনু ভাইয়ের সঙ্গে ৷ হ্য়াঁ ঠিকই ধরেছেন অনিল কাপুরের সঙ্গে স্ক্রিনশেয়ার করতে চলেছেন ইন্ডাস্ট্রির অপুদা ৷ সামনে এল এই হটস্টার স্পেশাল শোয়ের প্রথম পোস্টার ৷

'কাহানি'-র বব বিশ্বাস চরিত্রটিতে অভিনয় করার পর থেকেই বলিউডেও বেশ পরিচিতি লাভ করেছিলেন শাশ্বত চট্টোপাধ্য়ায় ৷ যদিও তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন বব বিশ্বাসের মত একটি আইকনিক চরিত্রে অভিনয় করার পরেও বেশকিছুটা সময় তাঁর লেগে গিয়েছিল বলিউডে আবার কাজ পেতে ৷ তবে এখন তিনি সমানে কাজ করে চলেছেন দুই ইন্ডাস্ট্রিতেই ৷ একদিকে যেমন তাঁকে বাংলায় দেখা গিয়েছে 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী' ছবিতে তেমনই তিনি স্বমহিমায় মন জিতে নিয়েছেন 'মহাভারত মাডার্স'-এও ৷ আগামীতেও বেশ কয়েকটি কাজ চলেছে প্রিয় অপুদার ৷ যেমন ফিরছে 'আবার প্রলয়' তেমনই পর্দায় 'কাঁটায় কাঁটায়' টক্করও নেবেন তিনি ৷

অন্যদিকে সামনে এল হটস্টার স্পেশাল শো 'দ্য় নাইট ম্যানেজার'-এর প্রথম পোস্টারও (Saswata Chatterjee The Night Manager is Coming Soon)৷ শুধু অনিল নয় থাকছেন তিলোত্তমা এবং আদিত্য রায় কাপুরও ৷ ছবির পোস্টার শেয়ার করে এদিন শাশ্বত লিখেছেন, "দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়ংকর আর্মস ডিলারকে রুখতে একটাই মাত্র অস্ত্র রয়েছে তা হল একটি হোটেলের নাইট ম্যানেজার ৷ দ্য় নাইট ম্যানেজার খুব তাড়াতাড়ি আসছে ডিজনি+হটস্টার-এ (Saswata Chatterjee Anil Kapoor The Night Manager is Coming Soon)৷"

আরও পড়ুন: বয়কট বিতর্ক অতীত ! নেটপাড়ার নতুন ট্রেন্ড এখন 'তোমার জন্য় গর্বিত শাহরুখ', জানেন কেন ?

এই প্রজেক্টের নির্মাতা সন্দীপ মোদি ৷ কবে দেখা যাবে অনিল-শাশ্বত জুটির কেরামতি তা যদিও এখনও জানাননি নির্মাতারা ৷ তবে এটুকু জানা গিয়েছে যে খুব শীঘ্রই পর্দায় আসতে চলেছে এই কাহিনি ৷ ক্যাপশন দেখে কেবল এটুকুই বোঝা রহস্য় এবং অ্যাকশনে মোড়া একটি পটবয়লার উপাহার পেতে চলেছেন দর্শকরা ৷ বাকিটুকু জানার জন্য় অপেক্ষা ছাড়া গতি নেই(The Night Manager is Coming Soon) ৷