মুম্বই, 28 অক্টোবর: বলি তারকা ভিকি কৌশলের বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'অশ্বথামা' নিয়ে দর্শকদের মধ্যে আগ্রহের অন্ত নেই ৷ এর একটি কারণ অবশ্যই এই ছবিতে ফের একবার সারা আলি খানের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন ভিকি (Sara Ali Khan and Vicky Kaushal movie)৷ তবে এখন এই নিয়েই সন্দেহ তৈরি হয়েছে ৷ বেশকিছু সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী সারা আলি খানকে হয়তো এই ছবিতে আর নাও দেখা যেতে পারে (Sara Ali Khan dropped out of Ashwathama)৷ নির্মাতারা নাকি তাঁর বদলে সামান্থা রুথ প্রভুকে কাস্ট করার কথা ভাবছেন ৷

'অশ্বথামা' ছবির নাম সামনে আসার পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে এই ছবিটি ৷ একটা সময় তো এও শোনা গিয়েছিল ছবির শুটিং হয়তোবা বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে ৷ এখন আবার খবর আসছে হয়তো সরে যেতে পারেন সারা আলি খান (Sara Ali Khan and Vicky Kaushal )৷ আর তার বদলে ছবিতে নেওয়া হতে পারে 'ও আন্তাভা স্টার' সামান্থাকে ৷

তবে ঠিক কী কারণে ছবি থেকে সরে যেতে চাইছেন সারা আলি খান তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ ভিকি এবং সারা একসঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা গিয়েছে ৷ তাই এবার কেন হঠাৎ সরে দাঁড়ালেন সারা ? নাকি নির্মাতারাই সরিয়ে দিলেন অভিনেত্রীকে তা নিয়ে তেমন কোনও খবরই সামনে আসেনি ৷

তবে সংবাদ মাধ্য়মের রিপোর্ট বলছে, ছবিতে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছেন নির্মাতারা ৷ প্রথমে তাঁদের মনে হয়েছিল গল্প অনুযায়ী ভিকির পাশে একজন অল্প বয়সি নায়িকা প্রয়োজন ৷ তাই সারাকে নিয়ে আসা হয়েছিল ৷ তাছাড়া সারা-ভিকির কেমিস্ট্রিও বেশ ভালো ৷ কিন্তু এই মুহূর্তে গল্পে নাকি পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ যার ফলে সারাকে মানানসই মনে হচ্ছে না তাঁদের ৷ যদিও সরাসরি কোনও তরফেই এই খবর নিয়ে মুখ খোলেননি কেউই ৷