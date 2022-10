মুম্বই, 26 অক্টোবর:সলমন প্রেমীদের জন্য সুখবর ৷ কারণ তাঁর ভাবহগতিক দেখে মনে হচ্ছে ডেঙ্গু থেকে সেরে উঠেছেন ভাইজান(Salman Khan) ৷ মঙ্গলবার শ্যালক আয়ুষ শর্মার জন্মদিনের পার্টিতে স্বমহিমায় এন্ট্রি নিলেন সলমন খান ৷ ভক্তরা তাঁকে ফর্মে ফিরতে দেখে সত্যিই ভীষণ খুশি(Salman Khan recovers from dengue) ৷

কয়েকদিন ধরে সোশাল মিডিয়ায় প্রচারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত সপ্তাহে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হন ভাইজান(Salman Khan makes first appearance after dengue ) ৷ অবশ্য় একটি সূত্র মারফত এও জানা গিয়েছিল, ডেঙ্গুর বিষয়টি নিশ্চিত নয় ৷ তবে শরীর ভালো না থাকার কারণে বিগ বস-এর সঞ্চালনার দায়িত্ব থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছেন তিনি ৷ কিন্তু এবার ভাইজান ভক্তরা ভীষণ খুশি ফের একবার তাঁকে স্বমহিমায় দেখে ৷ এর আগে এও শোনা গিয়েছিল যে পরিচালক করণ জোহরকে দেওয়া হতে পারে এই শো সঞ্চালনার দায়িত্ব(Salman Khan at Ayush Sharma Birthday Party) ৷

আরও পড়ুন: জন্মদিনে পুরোনো ছবি শেয়ার করে মাকে শুভেচ্ছা জানালেন রবিনা কন্যা রাশা

'বিগ বস'-এর পাশাপাশি সলমন তাঁর 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' ছবির শুটিংয়েও ব্যস্ত ছিলেন(Salman Khan New Film)। ছবিটি আগামী বছর ঈদে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ৷ ফরহাদ সামজি পরিচালিত একটি অ্যাকশন-প্যাকড থ্রিলার হিসাবেই পর্দায় আসতে চলেছে এই ছবি ৷ সলমনের সঙ্গে এই ছবিতে স্ক্রিনশেয়ার করেছেন পূজা হেগড়ে এবং ভেঙ্কটেশ দগ্গুবতীও ৷ ছবিতে থাকছেন শেহনাজ গিল এবং পলক তিওয়ারিও ৷ ছবির প্রযোজনাও করছেন সলমন নিজেই ৷

সম্প্রতি, সলমন এও ঘোষণা করেছেন যে ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে তাঁর 'টাইগার 3' ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী বছর দীপাবলিতে ৷ তাঁর এই ছবি নিয়েও উত্তেজনা রীতিমতো তুঙ্গে ৷ সলমন ক্যাটের জুটিকে ফের একবার পর্দায় দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন সিনেপ্রেমীরা ৷