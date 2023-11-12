Tiger 3 Movie Reaction: প্রকাশ্যে টাইগার-পাঠান জুটির ঝলক ! মিশনে সলমনকে বাঁচাতে হাত বাড়ালেন শাহরুখ
Published: 10 minutes ago
Tiger 3 Movie Reaction: প্রকাশ্যে টাইগার-পাঠান জুটির ঝলক ! মিশনে সলমনকে বাঁচাতে হাত বাড়ালেন শাহরুখ
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হায়দরাবাদ, 12 নভেম্বর: একদিকে যখন আলোর উৎসবে আতসবাজি ফাটছে অন্যদিকে তখন সিটি আর করতালিতে কাঁপছে দেশের বহু প্রেক্ষাগৃহ ৷ মুক্তির পরই ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শোয়ে ম্যাজিক দেখালেন টাইগার-জোয়া ৷ সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়াতেই স্পষ্ট দিওয়ালিতে ব্লকব্লাস্টার উপহার দিয়েছে সলমন খান-ক্যাটরিনা কাইফের 'টাইগার 3' ৷ উপরি পাওনা টাইগার-পাঠানের অ্যাকশন সিকোয়েন্স ৷ যার ছোট্ট ঝলক ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে নেটপাড়ায় ৷ বলাই বাহুল্য স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে অনুরাগীদের মন কেড়েছেন হিন্দি ছবির দুই মহাতারকা।
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Join us in the mission against piracy!— Yash Raj Films (@yrf) November 12, 2023
Notify us at reportpiracy@yashrajfilms.com
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রবিবার সকালেই ভাইজান এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, "টাইগার 3 মুক্তি পেয়ে গিয়েছে ৷ দেখা হবে সেখানে ৷" সলমনের ডাই-হার্ড ফ্যানেরা নিরাশ করেননি তাঁকে ৷ সকালের শো-তেই অনুরাগীদের ভিড় ও উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ সিনেমা দেখে ইতিমধ্যেই অনেকেই নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন নেটপাড়ায় ৷
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#Tiger3Review ⭐️⭐️⭐️#Tiger3 is a Decent Spy Saga which has a Below Par First Half & Good Second Half that offers some high octane action sequences.#SalmanKhan as Tiger yet again proves his mettle as the BIGGEST ACTION STAR, his god level screen presence & way he performs… pic.twitter.com/lOFyVtWbXT— Sumit Kadel (@SumitkadeI) November 12, 2023
ফিল্ম সমালোচক সুমিত কাদেল লিখেছেন, "টাইগার 3 স্পাই সাগার অন্যতম একটা ছবি ৷ প্রথম হাফের থেকে দ্বিতীয় হাফে রয়েছে ভরপুর বিনোদন ৷ টাইগার হিসাবে সলমন খান আরও একবার প্রমাণ করলেন তিনি বলিউডের বিগেস্ট অ্যাকশন স্টার ৷ ইমরান হাসমি ও ক্যাটরিনা কাইফের অভিনয়ও অসাধারণ ৷ পরিচালক মণীশ শর্মা টাইগারকে আরও একটু বেশি ব্যবহার করলে ভালো হত ৷"
শুধু কী তাই, টাইগারের সঙ্গে পাঠানের স্ক্রিনশেয়ারের ছোট্ট ভিডিয়ো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷ সলমনকে বাঁচাতে হাজির শাহরুখ ৷ পর্দায় দুই খান আসতেই, উচ্ছ্বাস অনুরাগীদের ৷ সিট থেকে উঠে পড়ে চলে সিটি, হাততালি ৷ এক অনুরাগী লিখেছেন, "এক কথায় ডিসেন্ট ছবি ৷ ছবির সেকেন্ডহাফ আরও ভালো ৷ রয়েছে নন-স্টপ অ্যাকশন ৷ ছবির পরতে পরতে রয়েছে টুইস্ট ৷ তবে অনেক সময় তা কিছুটা আন্দাজ করা যায় ৷ পাঁচে তিন দেওয়া যায় এই ছবিকে ৷"
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THIS IS CALLED IMPACT.— ℣αɱριя౯ (@SRKsCombatant) November 12, 2023
Audience going gaga over Shah Rukh Khan 's entrance in #Tiger3 pic.twitter.com/MxbXdtPEQd
আবার এক দর্শক লিখেছেন, "ব্লকব্লাস্টার ছবি ৷ প্রচুর টুইস্টের সঙ্গে রয়েছে ভরপুর অ্যাকশন ৷ রয়েছে ইমোশন থেকে শুরু করে দেশাত্মবোধও ৷ প্রত্যেক তারকার এন্ট্রিই নজরকাড়া ৷"
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#Tiger3Review - Interval ⭐⭐⭐⭐— nalla insaan (@_nalla_insaan_) November 12, 2023
A Gigantic Blockbuster, lot of Action, lot of Twist and Turn, Surprises , Patriotic , Emotion, All of actors entry and phenomenal Interval Block 🔥#SalmanKhan Soul of the movie, his actions and expression is Top level.#KatrinaKaif #Tiger3 pic.twitter.com/aIhb8T538U
সবমিলিয়ে দিওয়ালিতে দর্শকদের বিনোদনের সেরা উপহার দিলেন সলমন খান ৷ এই ছবি যে প্রথম দিনেই বক্সঅফিসে দুর্দান্ত ব্যবসা করতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য ৷
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OneWordReview...#Tiger3 : BLOCKBUSTER.— 𝐆𝐲𝐚𝐧𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐡 (@Gyan84s) November 12, 2023
Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️½
Tiger is a WINNER and more than lives up to the humongous hype… #ManeeshSharma immerses us into the world of Mass Spy film,delivers a KING-SIZED ENTERTAINER A MUST WATCH #Tiger3Review #SalmanKhan #HappyDiwali… pic.twitter.com/uDLdoaHu9s
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