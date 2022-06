হায়দরাবাদ, 16 জুন : ধর্মীয় সংঘাত এবং হিংসার বাতাবরণ সংক্রান্ত বিষয়ে অভিনেত্রী সাই পল্লবীর একটি মন্তব্য রীতিমত তোলপাড় সৃষ্টি করেছে সোশ্য়াল মিডিয়ায় ৷ তাঁর আসন্ন ছবি 'বিরাট পারভম'-এর প্রচারের জন্য দেওয়া সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে এই বয়ান দেন তিনি ৷ ছবিতে একজন নকশালের চরিত্রে অভিনয় করছেন সাই পল্লবী ৷

সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "প্রত্যেকের পরিবেশ অনুযায়ী তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে ৷ ভায়োলেন্সের কনসেপ্ট-কে বোঝা সত্যিই কঠিন ৷ কোনটা ঠিক কোনটা ভুল তা বলা আমাদের পক্ষে ভীষণ কঠিন ৷ " তিনি আরও বলেন, "তারা (নকশাল) ভেবেছিলেন সেসময় একমাত্র সহিংসতার মাধ্যমেই ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব ৷ এটা অনেকদিন আগের ঘটনা, সুদূর অতীতের... আমাদের ধারণা আজ আলাদা হতেই পারে ৷ পাকিস্তানের মানুষ মনে করে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী সন্ত্রাসবাদী, আমারাও তাদের বাহিনীর জন্য একই মতামত পোষণ করি... এটা (নকশাল আন্দোলন) সঠিক না ভুল তা বলা খুবই কঠিন । সবই নির্ভর করে তখনকার পরিস্থিতির উপর (Pakistani people think Indian security forces are terrorists, we think the same for their forces. It is very difficult to say whether it (the Naxal movement) is right or wrong)। তারা ভেবেছিলেন তাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী সহিংসতাই একমাত্র উপায় ।"

'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ছবি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে অভিনেত্রী (Sai Pallavi on The Kashmir Files )বলেন, "কাশ্মীর ফাইলস ছবিতে তাঁরা দেখিয়েছেন কীভাবে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হত্যা করা হয়েছিল... কিন্তু সম্প্রতি কোভিডের সময়ে, একটি গাড়িতে গরু নিয়ে যাওয়া কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে আক্রমণ করা হয়েছিল এবং জোর করে জয় শ্রী রাম স্লোগান দিতে বলা হয়েছিল । আপনি যদি ধর্মীয় সংঘাতের কথা (Sai Pallavi on religious conflict )বলেন, তাহলে দু'টি ঘটনার মধ্যে পার্থক্য কী ? ওটা তখন হয়েছে, এটা এখন হয়েছে । পার্থক্য কী ?"

তাঁর এই মন্তব্য়কে কেন্দ্র করে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া ৷ তাঁর কাশ্মীরি পণ্ডিত সংক্রান্ত বয়ানের জন্য় অনেকেই তাঁকে রীতিমত ট্রোল করা শুরু করেছেন আবার অনেকেই এগিয়ে এসেছেন তাঁর সমর্থনে ৷ 'বিরাট পারভম' ছবিতে ভেনেলার চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে ৷ 17 জুন পর্দায় আসছে এই ছবি ৷