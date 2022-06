হায়দরাবাদ, 17 জুন : নিজের নতুন ছবির প্রচারমূলক ইন্টারভিউতে সম্প্রতি বেশ কিছু বিতর্কিত মন্তব্য দক্ষিণী অভিনেত্রী ৷ নকশাল আন্দোলন থেকে শুরু ভারত-পাকিস্তান সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি সব নিয়েই নিজের মন্তব্য পেশ করেছিলেন এই অভিনেত্রী ৷ তবে কাশ্মিরী পণ্ডিতদের নিয়ে করা তাঁর মন্তব্য ঘিরেই রীতিমত ট্রোলিং শুরু হয় ৷ এবার সেই কারণে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হল এফআইআরও (FIR Against Sai Pallavi Case) ৷

ঠিক কী বলেছিলেন অভিনেত্রী ? 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ছবি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে অভিনেত্রী (Sai Pallavi on The Kashmir Files )বলেন, "কাশ্মীর ফাইলস ছবিতে তাঁরা দেখিয়েছেন কীভাবে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হত্যা করা হয়েছিল... কিন্তু সম্প্রতি কোভিডের সময়ে, একটি গাড়িতে গরু নিয়ে যাওয়া কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে আক্রমণ করা হয়েছিল এবং প্রায় জোর করে জয় শ্রী রাম স্লোগান দিতে বলা হয়েছিল । আপনি যদি ধর্মীয় সংঘাতের কথা (Sai Pallavi on religious conflict )বলেন, তাহলে দু'টি ঘটনার মধ্যে পার্থক্য কী ? ওটা তখন হয়েছে, এটা এখন হয়েছে ।"

আর তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয় বিতর্ক ৷ এবার এই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা হল এফআইআর ৷ খবর অনুযায়ী হায়দরাবাদের একটি থানাতেই অভিযোগ দায়ের করা হয় এই জনপ্রিয় অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে ৷ তাঁর আসন্ন ছবি 'বিরাট পারভম'-এর প্রচারের জন্য দেওয়া সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে এই বিতর্কিত বয়ান দেন তিনি ৷ আর তারপর পল্লবী রয়েছেন চর্চার কেন্দ্রে ৷ তাঁর নতুন ছবিতে একজন নকশালের চরিত্রে অভিনয় করছেন সাই পল্লবী ৷