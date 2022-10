মুম্বই, 7 অক্টোবর: বিজয় দেবেরাকোণ্ডা এবং রশ্মিকা মান্দানা শুক্রবার রওনা দিলেন মালদ্বীপের উদ্দেশ্যে (Vijay Rashmika jet off to Maldives )। ছুটির স্বর্গে রওনা দেওয়ার আগে মুম্বই বিমান বন্দরে ক্যামেরাবন্দি এই তারকা জুটি ৷ তাঁদের এভাবে দেখে অনেকেই অনুমান করছেন, তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে আর কোনও লুকোচুরি হয়তো তাঁরা রাখতে চান না (Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna)৷

এই তারকা জুটির ডেটিং গুজব বারবার সামনে আসছে ৷ 2018 সালে তাঁরা তেলুগু ছবি 'গীত গোবিন্দম'-এ স্ক্রিনশেয়ার করার পর থেকেই এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ৷ তবে বিজয় বা রশ্মিকা কেউই এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ তাঁরা বারবারই বলেছেন তাঁরা 'শুধুই ভালো বন্ধু'(Vijay Rashmika holiday ) ৷ তবে এবার তাঁদের দেখা গেল একসঙ্গে মালদ্বীপের উদ্দেশ্য়ে রওনা দিতে ৷ যার ফলে অনেকেই মনে করছেন তাঁদের সম্পর্কের রসায়ন সামনে আনতে চলেছেন রশ্মিকা এবং বিজয় (Vijay Rashmika Relationship)৷

সম্প্রতি, রশ্মিকা তাঁর বলিউড ডেবিউ ছবি 'গুডবাই'-এর প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন । ছবিটি আজ বড় পর্দায় মুক্তি পাওয়ার পর পরই সুন্দরী রওনা দিলেন বিদেশের উদ্দেশ্য়ে ৷ অন্যদিকে বিজয়কে শেষ পর্দায় দেখা গিয়েছে 'লাইগার' ছবিতে ৷ যদিও তাঁর বলিউড অভিষেক তেমন সুখকর হয়নি ৷ ছবিটি একেবারেই জয় করতে পারেনি দর্শকদের মন ৷ তবে সেসব এখন অতীত ৷ বান্ধবী রশ্মিকাকে নিয়ে এখন ছুটি কাটানোর দিকেই এখন মনযোগ এই নায়কের ৷

আরও পড়ুন: 'এটা আজও আমায় কষ্ট দেয়', হলিউডের বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে মুখ খুললেন দীপিকা

এর আগে কফি উইথ করণ-এ এসেও রশ্মিকাকে নিয়ে মুখ খুলেছিলেন বিজয় ৷ তিনি বলেছিলেন, "আমরা একসঙ্গে দু'টি ছবি করেছি এবং ও একজন 'ডার্লিং'। আমি ওকে খুব পছন্দ করি । ও আমার একজন খুব ভালো বন্ধু ৷ আমরা ছবির কাজের মাঝে ভালো-খারাপ মুহূর্ত শেয়ার করেছি ৷ ফলে আমাদের মধ্যে একটা বন্ধন গড়ে ওঠে ৷ একটি ছবিতে খুব দ্রুত আপনাকে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় ৷ তাই দ্রুত সম্পর্কের বন্ধন গড়ে তোলা জরুরি ৷"