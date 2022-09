কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: বাংলা থিয়েটারের কিংবদন্তি নটী বিনোদিনীর কাহিনি এবার বড় পর্দায়। দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার-এর নিবেদনে এই ছবি বানাচ্ছেন রামকমল মুখোপাধ্যায় (Rukmini New Film Binodini)। প্রযোজনায় শৈলেন্দ্র কে কুমার, সুরজ শর্মা এবং প্রতীক চক্রবর্তী । শিক্ষক দিবসের শুভ দিনে, পরিচালক রাম কমল মুখোপাধ্যায় তাঁর আসন্ন বায়োপিক 'বিনোদিনী'-র লুক সামনে নিয়ে এলেন । সেলুলয়েডে বহুল চর্চিত ভূমিকায় অভিনয় করবেন অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র ।

ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে টিজার । নটী বিনোদিনীকে দেখা যাচ্ছে শ্রী চৈতন্যের রূপে(Rukmini Maitra New Film Binodini) । পোস্টার ডিজাইন করেছেন একতা ভট্টাচার্য । সঙ্গীত পরিচালনায় নীলায়ন চট্টোপাধ্যায় । উল্লেখ্য, দেবের 'কিশমিশ' থেকে শুরু করে 'কাছের মানুষ' সবেতেই নীলায়ন থুড়ি নীলের সুর । এই ছবির গল্প, চিত্রনাট্য এবং সংলাপ লিখেছেন প্রিয়াঙ্কা পোদ্দার ।

রামকমল বলেন, "আমি বাঙালি দর্শকের জন্য বিনোদিনী দাসীর চমকপ্রদ গল্প বলতে চেয়েছিলাম । এই ধরনের একটি মিউজিক্যাল ফিল্ম নিয়ে আসার জন্য আমি যে বাজেট আশা করছিলাম তা পেতে আমাকে প্রায় দু'বছর লড়াই করতে হয়েছে । আমি আনন্দিত যে রুক্মিণী আমার বিনোদিনী হবেন। রুক্মিণী মৈত্র বলেন, "গত দুই বছর ধরে এই ছবিতে কাজ করার জন্য নিজেকে তৈরি করেছি আমি (Rukmini New Film is Coming Soon) । ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্য অনুশীলন থেকে শুরু করে সেই যুগে মহিলাদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে লেখা বিভিন্ন বই পড়েছি । 2019 সালে উনি ছবির কথা ঘোষণা করেন । আমি কিছুই বলিনি ওঁকে । ভরসা রেখেছিলাম, উনি এই চরিত্রের জন্য আমার প্রতি সদয় হবেন । অতিমারীর জন্য কাজটা পিছিয়ে গেল । তবে, হচ্ছে ফাইনালি । এতেই খুশি আমি । তার উপরে নিজে যখন এরকম একটা চরিত্র করছি তখন আনন্দ তো বেশি হবেই ।"

সূত্রের খবর, সিনেমাটোগ্রাফার মধুরা পালিত বাংলায় এবং বেনারসে শ্যুট করবেন এই ছবির । সম্ভবত পরের বছর পয়লা বৈশাখে (বাংলা নববর্ষ) মুক্তি পাবে ছবিটি । বিগ বাজেটের ছবি । তার উপরে পিরিয়ড ড্রামা । সুতরাং সেট বানাতে সময় তো লাগবেই ।

পরিচালক রাম কমল মুখোপাধ্যায় তাঁর আসন্ন বায়োপিক 'বিনোদিনী' লুক সামনে নিয়ে এলেন

বাংলার সুপারস্টার দেব বলেন, "রাম কমল একজন খুব সিনিয়র ব্যক্তিত্ব এবং মুম্বাইয়ের একজন প্রতিভাবান চলচ্চিত্র নির্মাতা। আমি জানতামই না যে তিনি রুক্মিণীর সঙ্গে এই ছবির পরিকল্পনা করছেন। টিজার পোস্টার আসায় জানতে পারি সবটা। চমক ছিল আমার জন্য। এই চমকটা সত্যিই খুশি হওয়ার মতো। এই ছবি বানাতে সময় লাগবে। আমি নিশ্চিত যে রুক্মিণী এবং রাম কমল পর্দায় জাদু তৈরি করবেন।"

প্রযোজকেরাও খুশি এরকম বিষয় নিয়ে কাজ করতে । প্রসঙ্গত, নির্মাতারা এখনও বাকি কাস্ট এবং টেকনিশিয়ানদের নাম চূড়ান্ত করতে পারেননি । গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল, জ্যোতিন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, কুমার বাহাদুর এবং রাঙ্গা বাবুর মতো মুখ্য চরিত্রে কারা থাকতে পারেন তা ঠিক হয়নি এখনও । কোনও চরিত্রে কি পাওয়া যাবে সুপারস্টার দেবকে? নজর থাকবে সেদিকে ।