কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: 'কাছের মানুষ' মুক্তি পেতে চলেছে আগামী শুক্রবার (Kacher Manush Is Coming Soon) ৷ তবে ছবিমুক্তির আগে আগামী ডেটের জন্য নিজের কাছের মানুষকে বেছে নিলেন রুক্মিণী মৈত্র ৷ টলিউডি ফ্যানেদের কাছে এখন তিনি পরিচিত 'দেব-প্রিয়া' হিসেবেই ৷ কিন্তু আগামী উইকএন্ডে ডেটিংয়ের জন্য় বয়ফ্রেন্ড দেবকে নয়, বরং সকলের প্রিয় বুম্বা দা-কেই বেছে নিলেন অভিনেত্রী ৷ বুধবার সকালে একটি রিল ভিডিয়ো ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন রুক্মিণী ৷ যেখানে তাঁকে দেখা গিয়েছে প্রসেনজিৎ-এর পোস্টারে চুম্বন করতে (Rukmini Maitra Picks her Kacher Manush)৷

পোস্টারটি 'কাছের মানুষ'-এর ৷ আর সেখানে পাশাপাশি ছিলেন দেব-বুম্বা দু'জনেই (Dev Prosenjit New Film Kacher Manush) ৷ কিন্তু এদিন তার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি চুম্বন উপহার দিলেন 'পর্দার কাকাবাবু'-কেই ৷ ভিডিয়ো শেয়ার করে নায়িকা লিখেছেন, "আমি এই উইকএন্ডের জন্য আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ-কে আমার ডেট হিসেবে বেছে নিয়েছি.. আপনি বেছেছেন তো??"

প্রসেনজিৎ এখনও নায়ক, বয়সটা তাঁর কাছে শুধুই সংখ্য়া (New Film Kacher Manush Is Coming Soon) ৷ আর তাঁর লেডি কিলার ইমেজেও একটুও ঘা পড়েনি বয়সের জন্য় ৷ এটাই বোধহয় বলে দেয় এই ভিডিয়ো ৷ দেব-বুম্বা এই ছবিতেই প্রথমবার জুটি বাঁধলেন তা কিন্তু নয় ৷ এর আগেও 'ককপিট'-সহ বেশ কয়েকটি ছবিতে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন এই দুই সুপারস্টার ৷ তবে এত দীর্ঘ সময়ের জন্য় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে এই প্রথমবারই বোধহয় স্ক্রিনশেয়ার করবেন দেব ৷ তাঁদের কেমিস্ট্রি এখন কেমন জমে সেটাই দেখার ৷

প্রসঙ্গত, 'কাছের মানুষ' ছবির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন পথিকৃৎ ৷ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং দেব ছাড়াও ছবিতে থাকবেন অভিনেত্রী ঈশা সাহা ৷ দেব এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারেই আসতে চলেছে এই ছবি ৷