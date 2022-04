হায়দরাবাদ, 8 এপ্রিল: খবর অনুযায়ী আগামী 15 এপ্রিল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন বলিউডের অতি পরিচিত কপোত-কপোতী রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাট ৷ কোনও তরফেই যদিও এই নিয়ে মুখ খোলেননি কেউই ৷ তবে সংবাদমাধম্যে ইতিমধ্যেই সামনে এসে গিয়েছে বিবাহ অনুষ্ঠানের সময়সূচিও ৷ এও জানা গিয়েছে চেম্বুরের আরকে স্টুডিয়োতেই 15 এপ্রিল মালাবদল করবেন রণবীর-আলিয়া ৷

এই আরকে স্টুডিয়োতেই একসময় বিবাহ বন্ধনে বাঁধা পড়েছিলেন রণবীরের বাবা-মাও ৷ আর এই খবর ছড়াতে না ছড়াতেই নেট মাধ্যমে এবার সামনে এল নীতু সিং এবং ঋষি কাপুরের বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র (Rishi Neetu Wedding Card Goes Viral in The Social Media) ৷ রণবীরের বাবা-মায়ের বিবাহের রিসেপশন হয়েছিল 23 জানুয়ারি 1980 সালে ৷ ইন্ডাস্ট্রির সব নক্ষত্ররাই উপস্থিত ছিলেন এই রাজকীয় বিবাহে ৷

অন্যদিকে রণবীর-আলিয়ার এই বিবাহেও স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত থাকবেন বি টাউন সেলিব্রেটি ৷ যাঁদের নাম ইতিমধ্যেই সামনে আসছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, আদিত্য রায় কাপুর, করণ জোহর, অয়ন মুখার্জি, কারিনা কাপুর খান, শাহরুখ খান, জোয়া আখতার এবং সঞ্জয় লীলা বনশালি ৷ যদিও এব্যাপারে এখনও কোনও নিশ্চিত খবর সামনে আসেনি ৷ তবে জল্পনা অনুযায়ী 13 এপ্রিল মেহেন্দি অনুষ্ঠান, 14 এপ্রিল গায়ে হলুদ এবং সঙ্গীত আর 15 এপ্রিল চার হাত এক হবে আলিয়া-রণবীরের ৷