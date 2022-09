কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: দেশের সেরা মহিলা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্য়ে অন্যতম হলেন কৌশিকি চক্রবর্তী ৷ গোটা দেশের সঙ্গীতপ্রেমী মানুষ তাঁকে চেনে এক কথায় । কৌশিকী চক্রবর্তীর একমাত্র তুলনা এখন বোধহয় আরেক বাঙালি গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল(Shreya And Kaushiki )। দু'জনের গান শুনে অনেকেই বলেন, যেন স্বর্গ থেকে লতা মঙ্গেশকর বা কিশোরী আমনকর নেমে এসেছেন । বহরমপুরে জন্ম হলেও রাজ্যের মঞ্চে শ্রেয়াকে তেমন দেখা যায় না । আবার শ্যামনগরের মেয়ে হলেও কৌশিকি যেন বিশ্ব পরিব্রাজক (Shreya Ghoshal And Kaushiki Chakraborty)। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা সর্বভারতীয় পরিচিতি এবং জনপ্রিয়তা দু'জনের। দেবী পক্ষে আসুন দেখে নিই এই দুই বঙ্গতনয়ার কৃতিত্বের কিছু ঝলক(Remembering Shreya And Kaushiki)...

কৌশিকি চক্রবর্তী: 'পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর কন্যা' এই পরিচয়ের গণ্ডি পেরিয়ে কৌশিকি এখন নিজেই তারকা । 41 বছর বয়সি তরুনী বিশ্বের কাছে পরিচিত তাঁর খেয়াল পরিবেশনার জন্য। উত্তরভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ঘরানার এই বিশেষ খেয়াল পরিবেশনে শুধুমাত্র রাগের ওপর দখল নয় প্রয়োজন প্রয়োগ ক্ষমতারও । শ্রোতার মন জয় করতে এই ক্ষমতা চাই । বড়ে গুলাম আলির হাত ধরে যে পাতিয়ালা ঘরানার রাগ সঙ্গীত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল তাকে উন্নতির রাজপথে নিয়ে যাওয়ার দায় অনেকটাই এখন কৌশিকির কাঁধে । বাবা অজয় চক্রবর্তীর কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের হাতেখড়ি । বাবাকেই জীবনের ধ্রুবতারা বলে এগিয়ে চলা কৌশিকির মঞ্চে আত্মপ্রকাশ মাত্র 16 বছর বয়সে । তারপর শুধুই এগিয়ে যাওয়া আলোর দিকে ।

1995 সালে তাঁকে সম্মানিত করা হয় যদুভট্ট পুরস্কারে । 2000 সালে আউটস্ট্যান্ডিং ইয়ং পারসন পুরস্কারও ঝুলিতে আসে কৌশিকির । 2010 সালে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমীর উস্তাদ বিসমিল্লা খান পুরস্কার পাওয়ার আগে 2005 সালে বিবিসিও কৌশিকিকে সম্মানিত করেছিল । রাগ রাগিণীর জটিল স্বরক্ষেপনের পাশাপাশি হিন্দী, বাংলা, দক্ষিণী ছবিতেও কৌশিকি প্লেব্যাক করেছেন । তবে ছবিতে গান গাওয়ার সীমায় আটকে থাকা না পসন্দ তাঁর । তাই সেভাবে নিয়মিত গাইতে দেখা যায় না তাঁকে ।

সম্প্রতি, এম টিভি কোক স্টুডিতে তাঁর গাওয়া লাগি লাগি গানটি শুধু এই দেশে নয় ওয়াঘার ওপারেও জনপ্রিয় হয়েছে । সুরকার শান্তুনু মৈত্রের সঙ্গে জুটি বেঁধেও কাজ করছেন তিনি । গানের ভুবনে ডুবে থাকা কৌশিকির জগতে অন্য কোনও কিছুর প্রবেশ নিষেধ । তাই বাবা অজয় চক্রবর্তীর বাড়িতে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ অতিথি হলেও কৌশিকি থেকে যান তার যোধপুর পার্কের বাড়িতে । প্রয়াত লতা মঙ্গেশকরের ভক্ত কৌশিকির গানের গলা ব্যস্ত সমস্ত যান্ত্রিক পৃথিবীতে এক টুকরো তাজা হাওয়া ।

শ্রেয়া ঘোষাল: ভারতীয় সঙ্গীতে বিশেষ করে ছবির গানে শ্রেয়া ঘোষালের স্থান বেশ উপরের দিকে । বহরমপুরে জন্ম 38 বছর বয়সি এই বাঙালি গায়িকা লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, কবিতা কৃষ্ণমুর্তি, অলকা ইয়াগনিক, অধুরাধা পাড়োয়াল পরবর্তী অধ্যায়ের অন্যতম সেরা কন্ঠশিল্পী । ট্যালেন্ট হান্টের মঞ্চ থেকে তাঁর প্রতিভার উন্মেষ এবং তারপর শুধুই এগিয়ে যাওয়া উন্নতি থেকে আরও উন্নতির পথে, সাফল্য থেকে আরও সাফল্যের পথে ।

ইতিমধ্যে চারবার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন । চারবার কেরালা স্টেট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড, দু'বার তামিল স্টেট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড, দু'বার বিএফজেএ পুরস্কার, সাতবার ফিল্মফেয়ার পুরস্কারও রয়েছে ঝুলিতে । দেশের বিভিন্ন ভাষার ফিল্ম এবং সঙ্গীত অ্যালবামে গান গেয়েছেন ।

সবমিলিয়ে বহরমপুর থেকে শ্যামনগর ভারতীয় সঙ্গীতের গাঁটছড়া এখন দুই বাঙালি শিল্পীর হাতে। কার্যত শাসন করছেন এই দুই বাঙালি । আর তাই শ্রেয়া এবং কৌশিকি সবদিক থেকেই আজকের দশভূজা ।