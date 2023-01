হায়দরাবাদ, 25 জানুয়ারি: এমএম কীরাবাণী, ফের একবার দেশকে গর্বিত করেছেন তিনি ৷ তাঁর তৈরি 'আরআরআর' ছবির 'নাতু নাতু' গানটি ফের একবার গড়েছে ইতিহাস ৷ চন্দ্র বোসের কথায় কীরাবাণীর সুরে রাহুল শিপলিগুঞ্জ এবং কালা ভৈরবের গাওয়া এই গান আগেই গ্লোডেন গ্লোব পুরস্কার জিতে ইতিহাস তৈরি করেছিল ৷ এতদিন পর্যন্ত কোনও ভারতীয় গান এমন কিছুই করতে পারেনি । সেটাই করে দেখিয়েছে 'নাতু নাতু' ৷ আর এবার অস্কার পুরস্কারের জন্য়ও চুড়ান্ত তালিকায় মনোনয়ন পেল এই গান ৷ একথা ঠিক যে সোনালি ট্রফি জয় এখনও বেশ দূরে, তবে অস্কারের জন্য মনোনয়ন পাওয়াও তো কম কৃতিত্বের নয় ৷ আর মাইল ফলক স্পর্শ করার শুভেচ্ছায় ভাসলেন কীরাবাণী ৷ তাঁকে নিয়ে এদিন মুখ খুললেন ছবির দুই সুপারস্টার রাম চরণ এবং জুনিয়র এনটিআর ৷ একইসঙ্গে শুভেচ্ছা জানালেন চিরঞ্জীবী ৷ মুখ খুলেছেন অনুপম খেরও ৷

জুনিয়র এনটিআর মঙ্গলবার টুইটে লেখেন, 'অভিনন্দন এমএম কীরাবাণী গারু(স্য়ার) আর চন্দ্র বোস গারু(স্যার) আরও একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ফেলার জন্য (Reaction of Jr NTR on Naatu Naatu in Oscars) ৷ এই গানটি সর্বদা আমার হৃদয়ে একটি বিশেষ জায়গায় থাকবে ৷'

অন্যদিকে রাম চরণ লেখেন,'কী দারুণ খবর, নাতু নাতু-কে অস্কার পুরস্করের জন্য় মনোনীত হতে দেখে সম্মানিত বোধ করছি ৷ আমাদের সবার জন্য তো বটেই আর সারা ভারতের জন্যও এটি একটি গর্বের মুহূর্ত ৷ এটা আপনাদের প্রাপ্য ছিল রাজামৌলি গারু আর কীরাবাণী গারু (Reaction of Ram Charan on Naatu Naatu in Oscars)৷'

দক্ষিণী সুপারস্টার চিরঞ্জীবীও এদিন তাঁর শুভেচ্ছাবার্তায় লেখেন, 'সিনেমার শিখরে পৌঁছনোর সম্মান থেকে মাত্র এক ধাপ দূরে ৷ সেরা মৌলিক গানের বিভাগে নাতু নাতু অস্কারের জন্য় মনোনয়ন পেয়েছে (Reaction of Celebs )৷ আন্তরিক অভিনন্দন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পরিচালক রাজামৌলি, তাঁর দল এবং এমএম কীরাবাণীকে ৷'

শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেনি বলিউডও ৷ সুপারস্টার অনুপম খেরও এই গান নিয়ে মুখ খুলেছেন ৷ তিনি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন,"ভারতীয় সিনেমার জন্য় এটা সত্যিই একটি দারুণ খবর ৷ ভারতীয় সিনেমার একটি গানকে বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ আমি আশা করি গানটি এই বিভাগে ট্রফি জয় করবে ৷"

আরও পড়ুন: অস্কারে ভারতের জন্য সুখবর, নাতু নাতু ছাড়াও কারা পেল চূড়ান্ত মনোনয়ন ?

প্রসঙ্গত 'আরআরআর' ছবির 'নাতু নাতু' গানের সঙ্গে পুরস্কারের জন্য় মনোনয়ন পেয়েছে তথ্য়চিত্র 'অল দ্য়াট ব্রিদস' ৷ বাঙালি পরিচালক শৌনকের এই ছবি নিয়ে আশায় বাংলা ৷ 'শর্ট ডকুমেন্টারি' বিভাগে মনোনীত হয়েছে কার্তিকি গোনসালভেসের তৈরি 'দ্য এলিফ্যান্ট হুইসপারস' তথ্যচিত্রটিও ৷ তাই সারা ভারত এখন অপেক্ষা করে আছে একটি সোনালি ট্রফির জন্য ৷