রানাঘাট, 20 এপ্রিল : 'তেরি মেরি কাহানি' গান গেয়ে সারা দেশে ঝড় তুলেছিলেন রানাঘাটের রানু মণ্ডল । তাঁর সুরসৌকর্য নিমেষে ভাইরাল হয় নেট দুনিয়ায় । আট থেকে আশি আজ তাঁকে সবাই চেনে । শুধু চেনে না, এক ডাকে চেনে । সেই গানের হাত ধরে তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন মুম্বইয়ে । গান গেয়েছেন সঙ্গীত শিল্পী হিমেশ রেশমিয়ার সঙ্গেও । এহেন ভাইরাল রানু মণ্ডলের বায়োপিক বানাচ্ছেন পরিচালক হৃষিকেশ মণ্ডল । ছবির নাম 'মিস রানু মারিয়া' । এখানে রানুর ভূমিকায় ঈশিকা দে ।

ভাইরাল হওয়ার পর রানু যাঁর সঙ্গে গলা মেলান সেই হিমেশ রেশমিয়ার চরিত্রে অভিনয় করছেন কে? না, তা এখনও ঠিক হয়নি । পরিচালক চান ওই ভূমিকায় হিমেশ স্বয়ং অভিনয় করুন । এখনও অবধি পরিচালকের অনুরোধে সাড়া দেননি হিমেশ । এবার সেই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন রানু স্বয়ং (Ranu's request to Himesh Reshmia)। সম্প্রতি রানু মণ্ডল একটি ভিডিয়ো বানিয়েছেন হিমেশের উদ্দেশ্যে । সেখানে গান গেয়ে তিনি আর্জি জানিয়েছেন, হিমেশ যদি তাঁর নিজের চরিত্রে অভিনয় করেন, তা হলে তিনি ধন্য হবেন ।

ভিডিয়োটি হিমেশের হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো হয়েছে । এমনকী হিমেশের আপ্ত সহায়ক রাহুলের কাছেও অনুরোধ জানানো হয়েছে । এখন অপেক্ষাই সম্বল । হিমেশ কি রাজি হবেন রানাঘাটের রানুর কথায়? এই ছবিতে রানু মণ্ডল গান গাইবেন (Ranu Mandal is singing two songs in her biopic)। গাইবেন সিধুও । রেকর্ডিং হয়ে গিয়েছে কয়েকটি গানের । কাজ এগোচ্ছে দ্রুত । ২৩ মে থেকে শ্যুটিং শুরু হবে বলে জানিয়েছেন পরিচালক হৃষিকেশ মণ্ডল ।