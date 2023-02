কলকাতা, 26 ফেব্রুয়ারি: রবিবার দুপুরে শহর তিলোত্তমায় হাজির রণবীর কাপুর (Ranbir in Kolkata for Promotion of His New Film)। তাঁর এই শহরে আসার খবর চাউর হয়েছে দিন তিনেক আগেই। যদিও বলিউড তারকার আসার কথা ছিল শনিবার। কিন্তু ওইদিন কলকাতার বিনোদনজগতের সাংবাদিকদের পিকনিকের কারণে নিজের প্রেস কনফারেন্সের দিনক্ষণ বদল করেন তারকা। তাই শনিবারের বদলে ঋষি-পুত্র তিলোত্তমায় এলেন আজ। যা এক কথায় বড় প্রাপ্তি হয়ে রয়ে গেল বাংলার বিনোদন সাংবাদিকদের কাছে। রবিবার কলকাতার সাংবাদিকদের তরফে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় মিষ্টির প্যাকেট। আর তা খেয়ে চওড়া হাসি বলিউড হাঙ্কের মুখে ৷

এদিন সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে অভিনেতার প্রথম প্রশ্ন ছিল, "পিকনিক কেমন ছিল আপনাদের? অনেক কিছু শুনেছি আপনাদের এই পিকনিক নিয়ে।..." অনেকেই ভেবেছিলেন তিনি হয়তো আসছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের (Sourav Ganguly) বায়োপিকে অভিনয়ের কারণে। কিন্তু আদৌ তা নয়। বরং তিনি এসেছিলেন নিজের আসন্ন ছবির মুক্তির প্রচারে। মার্চে মুক্তি পাবে রণবীর কাপুর, শ্রদ্ধা কাপুর, অজয় দেবগণ, ডিম্পল কাপাডিয়া অভিনীত 'তু ঝুটি ম্যায় মক্কার' ছবি ৷ তারই প্রচারে কলকাতায় আসা রণবীরের ৷

রবিবারই জানা গেল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকে অভিনয় করছেন না রণবীর। একথা নিজেই জানিয়েছেন বাংলার মহারাজ। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে রণবীর নিজেও বলেন, "আমাকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকে অফার করা হয়নি কখনও। আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানি না।" তবে, রণবীরের আসন্ন ছবি 'তু ঝুটি ম্যায় মক্কার'-এর প্রোডাকশন হাউজ আর সৌরভের বায়োপিকের প্রোডাকশন হাউজ একই। আর প্রোডাকশন হাউজের উদ্যোগে কলকাতায় প্রোমোশনের জন্য সৌরভের সঙ্গে রণবীর ইডেনে সাক্ষাৎ করেন বলে খবর।

রবিবার কলকাতায় এসে রণবীর আরও কয়েকটি জায়গায় প্রোমোশনের কাজ করবেন বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, রণবীর সৌরভের পছন্দের অভিনেতা হলেও তিনি কখনোই বলেননি যে তাঁর বায়োপিকে রণবীর অভিনয় করবেন। বরং নাম উঠে এসেছে ঋত্বিক রোশন ও ভিকি কৌশলের। কিন্তু তাঁদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কে অভিনয় করবেন, তা এখনও ঠিক হয়নি।