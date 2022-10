মুম্বই, 26 অক্টোবর: বক্স অফিসের ময়দানে অক্ষয় কুমার এবং অজয় দেবগণের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ আর প্রথম দিনের দৌড়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলেন খিলাড়ি কুমার ৷ মঙ্গলবার মুক্তি পেয়েছে অভিষেক শর্মা পরিচালিত অক্ষয়ের নতুন ছবি 'রামসেতু'(Ram Setu beats Thank God at box office on day 1) ৷ আর তারই সঙ্গে বক্স অফিসে টক্কর দিয়েছিল অজয়ের নতুন ছবি 'থ্যাঙ্ক গড'-ও ৷ কিন্তু প্রথম দিনেই 15 কোটি টাকারও বেশি আয় করে ফেলল অক্ষয়ের ছবি ৷ আর এই বক্স অফিস কালেকশনের সৌজন্যেই এই ছবি পিছনে ফেলে দিল অজয়-সিদ্ধার্থ মালহোত্রার নতুন ছবি 'থ্যাঙ্ক গড'-কে(Ram Setu box office collections ) ৷

বুধবার একটি বিবৃতিতে নির্মাতারা জানিয়েছেন, বক্স অফিসে প্রথম দিনেই প্রায় 15.25 কোটি টাকার ব্যবসা করেছে অক্ষয়ের নতুন ছবি 'রামসেতু' (Ram Setu day 1 box office collections )৷ ছবির কেন্দ্রে রয়েছেন একজন নাস্তিক প্রত্নতাত্ত্বিক ডঃ আরিয়ান কুলশ্রেষ্ঠ ৷ যাকে লড়তে হবে ভারতের সবচেয়ে বড় মিথ রামসেতু-র প্রকৃত অস্তিত্ব খুঁজে বের করার জন্য় ৷ সত্যদেব, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ এবং নুসরত ভারুচ্চাকেও দেখা গিয়েছে এই ছবিতে ৷ ছবিটির প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছে কেপ অফ গুড ফিল্মস, লাইকা প্রোডাকশন, প্রাইম ভিডিয়ো এবং অ্যাবুন্ড্যান্টিয়া এন্টারটেইনমেন্ট ৷ ডিস্ট্রিবিউশনের দায়িত্ব রয়েছে জি স্টুডিয়োর ওপর ৷

অন্যদিকে পরিচালক ইন্দ্র কুমারের ছবি 'থ্যাঙ্ক গড'-এ অজয় ও সিদ্ধার্থের সঙ্গেই অভিনয় করেছেন নোরা ফতেহি ৷ টি-সিরিজের ব্যানারে মুক্তি পেয়েছে এই ছবি ৷ এই ছবির ট্রেলার সামনে আসার পর থেকেই শুরু হয়েছিল বিতর্ক ৷ এই ছবিটি মূলত একটি পারিবারিক কমেডি ৷ যেখানে আধুনিক এক স্বর্গের কল্পনা করা হয়েছে ৷ আদতে এই ছবিতে চিত্রগুপ্তকে নতুন করে তুলে ধরতে চেয়েছেন পরিচালক ৷

ট্রেলারেই দেখা গিয়েছিল অজয় রূপী চিত্রগুপ্তের পরনে রয়েছে স্যুট ৷ তিনি আধুনিক, তাই মোটেই তাঁর হাতে কোনও জাবদা খাতা নেই ৷ একটি গাড়ি দুর্ঘটনার ফলে যমদূতের দরবারে পৌঁছে যায় সিদ্ধার্থ মালহোত্রা অভিনীত চরিত্রটি ৷ আর তার সঙ্গে এই চিত্রগুপ্ত শুরু করেন নানা ধরনের খেলা ৷ যার নাম তিনি দেন 'দ্য় গেম অফ লাইফ' ৷ যা তুলে ধরে সিদ্ধার্থের চরিত্রের বেশ কিছু গোপন সত্যি ৷

তবে এই ছবি প্রথমদিনে তেমন বেশি যে দর্শকদের আকর্ষণ করতে পারেনি ৷ সেটা বোঝা যায় বক্স অফিস কালেকশন দেখেই ৷ অজয়ের ছবির প্রথম দিনের আয় 8.10 কোটি টাকা (Thank God at box office on day 1)৷ অজয় এবং অক্ষয় দু'জনেই এখন রয়েছেন একটি বিগ হিটের অপেক্ষায় ৷ দুই সুপারস্টারেরই শেষ ছবি মুখ থুবড়ে পড়েছিল বক্স অফিসের লড়াইয়ে ৷