মুম্বই, 19 জানুয়ারি: মডেল শার্লিন চোপড়ার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়ছে রাখি সাওয়ান্তকে ৷ বৃহস্পতিবার টুইট করে এই ঘটনার কথা নিজেই প্রকাশ্য়ে আনেন শার্লিন (Rakhi Sawant and Sherlyn Chopra Controversy)৷ এইবার এই নিয়ে মুখ খুললেন রাখি সাওয়ান্তের ভাই রাকেশ সাওয়ান্ত ৷ তাঁর দাবি শার্লিনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন তিনি ৷ মামলাও দায়ের করবেন তাঁর বিরুদ্ধে (Rakhi brother says We will file case against Sherlyn) ৷

এদিন সংবাদমাধ্যমকে রাকেশ জানান, তাঁর বোন বড় কোনও অপরাধ করেননি, তাই তিনি এই নিয়ে চিন্তিত নন (Rakhi Sawant Brother on Sherlyn Chopra)। পুরো পরিবার তাঁর সঙ্গে আছে এবং রাখির স্বামী আদিল খানও তাঁর সঙ্গে আছেন বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ তিনি আরও জানান, পুলিশের বলা সময়ে রাখি থানায় যেতে পারেননি তাই তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷ কিন্তু রাখির মা অসুস্থ, তাই তিনি মায়ের কাছে ছিলেন ৷ আর সেই কারণেই তিনি সময় মতো থানায় উপস্থিত হতে পারেননি ৷

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সকালে শার্লিন নিজেই টুইট করে রাখির গ্রেফতারের খবরটি জানান ৷ শার্লিন লেখেন, "রাখি সাওয়ান্তকে গ্রেফতার করেছে আম্বোলি থানার পুলিশ ৷ '883/2022' এফআইআরের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই রাখির আগাম জামিনের আবেদনও খারিজ করে দিয়েছে মুম্বই দায়রা আদালত ৷" রাখির বিরুদ্ধে ঠিক কী অভিযোগ এনেছেন শার্লিন ৷ শার্লিনের অভিযোগ তাঁর আপত্তিকর ভিডিয়ো ভাইরাল করেছেন রাখি ৷

আরও পড়ুন: গ্রেফতার রাখি সাওয়ান্ত, আজই পেশ আদালতে

রাখিকে নিয়ে এই এফআইআরটি দায়ের করা হয় গতবছর নভেম্বর মাসে ৷ শার্লিনের বিরুদ্ধেও পাল্টা এফআইআর দায়ের করেছিলেন রাখি ৷ তিনি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন মুম্বইয়ের ওশিওয়ারা থানায় ৷ তাঁর অভিযোগ ছিল শার্লিন চোপড়া গত 6 নভেম্বর তাঁর সোশাল মিডিয়ায় কিছু ভিডিয়ো আপলোড করেছিলেন, যেখানে শার্লিন তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন ৷ তাঁর ভাষা ব্যবহারও ছিল অশালীন ৷