হায়দরাবাদ: প্রয়াত বিখ্যাত কমেডিয়ান রাজু শ্রীবাস্তব (Comedian Raju Srivastava passed away)৷ বুধবার 58 বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল তাঁর ৷ রাজু ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ স্ট্যান্ডআপ কমিডিয়ানদের মধ্যে অন্যতম(Raju Srivastav Dies at the age of 58 ) ৷ গত 10 অগস্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি ৷ এরপর প্রায় দেড়মাসের টানা লড়াই ৷ শেষমেশ বুধবার দিল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি(Raju Srivastava passes away) ৷

আটের দশকের শেষ দিকে তাঁর কমেডির ডালি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন রাজু ৷ তবে সফলতা পেতে পেতে বেশ অনেকটা সময় লেগে যায় ৷ রাজুর জনপ্রিয়তার সূত্রপাত 2004 সালের 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান লাফটার চ্যালেঞ্জ' কমেডি শোয়ের মাধ্যমে ৷ স্ট্যান্ড আপ কমিডির সূত্রটাই একসময় বদলে দিয়েছিলেন এই কৌতুক শিল্পী ৷ হাসির এই বাদশার জন্ম উত্তর প্রদেশের কানপুর জেলায়, 1963 সালের 25 ডিসেম্বর ৷ তাঁর কমিক টাইমিংয়ের জন্যই সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন তিনি ৷ তাঁর পিতা রমেশ চন্দ্র শ্রীবাস্তব ছিলেন একজন খ্য়াতনামা কবি ৷ রাজু শুরু থেকেই চমৎকারভাবে অন্যের নকল করতে পারতেন ৷ তাঁর মিমিক্রি ক্ষমতাই তাঁকে কমেডির দিকে ঠেলে দেয় ৷

দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান লাফটার চ্যালেঞ্জ ছাড়াও, তিনি 'কমেডি সার্কাস', 'দ্য কপিল শর্মা শো', 'শক্তিমান'-সহ আরও কয়েকটি কমেডি শো-এর অংশ ছিলেন। তবে শুধু টেলিভিশনেই নয় কাজ করেছেন সিনেমাতেও ৷ 'তেজাব', 'ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া' , 'বাজিগর', 'বোম্বে টু গোয়া', 'আমদানি আত্থান্নি খারচা রূপাইয়া'-সহ বেশ কয়েকটি সিনেমাতেও কাজ করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে ৷ শেষবার তিনি বড় পর্দায় আসেন কমেডিয়ান কপিল শর্মার সঙ্গে 'ফিরঙ্গি' ছবিতে ৷

আরও পড়ুন: দীর্ঘ লড়াইয়ের অবসান, ঘুমের দেশে হাসির রাজা রাজু

টিভি স্ক্রিনে আর শোনা যাবে না গজোধর ভাইয়ার গল্প ৷ দেখা যাবে না হাসির রাজাকে ৷ জীবনের শেষ দিকে রাজনীতিতেও সক্রিয় হয়েছিলেন রাজু ৷ ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গেও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁর ৷ আজ তাঁর প্রয়াণে শোকাহত তারকা মহল ৷