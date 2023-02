কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: সম্প্রতি 'দীপ প্রকাশনা' থেকে প্রকাশিত হল অভিনেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী 'আমি বিপ্লব'। অভিনেতার জীবনের নানান ওঠাপড়ার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে বইতে। এই বইয়ের অনুলিখনে সুমন গুপ্ত। অভিনেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়ের সিংহভাগ পরিচিতি সিনেমার ভিলেন হিসেবেই। কখনও ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, কখনও তাপস পাল, কখনও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, কখনও অভিষেক চট্টোপাধ্যায় তো কখনও চিরঞ্জিত চক্রবর্তী বিভিন্ন ছবিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিনেতার কাছে মার খেতে হয়েছে তাঁকে। আর তাতেই ইন্ডাস্ট্রিতে বাজিমাত করেছেন বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় (Prosenjit on the Life of Biplab Chatterjee)। ভিলেন মানেই বিপ্লব আর বিপ্লব মানেই ভিলেন এমনই ট্রেন্ড চালু ছিল আশি-নব্বইয়ের দশকে। 'একান্ত আপন' থেকে শুরু করে 'শত্রু' সহ বহু ছবির কুখ্যাত খলনায়ক ছিলেন তিনি। এবার তাঁর আত্মজীবনী নিয়ে মুখ খুললেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷

বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে এসে অভিনেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "ইন্ডাস্ট্রিতে আমার বন্ধুর তুলনায় শত্রু বেশি । ষড়যন্ত্র করে আমার কাজও কেড়ে নেওয়া হয়েছে । বন্ধুও আছে। তবে, সংখ্যায় কম ।" এদিন অভিনেতার পারিবারিক তথা ইন্ডাস্ট্রির কাছের বন্ধু প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়কে ঘিরে স্মৃতি আওড়াতে গিয়ে বলেন, "খুব কম লোক আমার মাকে বৌদি ডাকতেন । কিন্তু সেই কম লোকের মধ্যে বিপ্লবদা একজন। সুতরাং বিপ্লবদা আমার ইন্ডাস্ট্রির বন্ধু নন, পারিবারিক বন্ধু । আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ নাটকের হাত ধরে । মানুষটি মঞ্চ, রেডিও, পর্দা এমনকী পরিচালনা সব ক্ষেত্রে নিজের জায়গা বুঝিয়ে দিয়েছেন । শুধু খলনায়ক নয়, নায়ক চরিত্রেও অভিনয় করেছেন এবং সেই ছবি মানুষ টিকিট কেটে হলে গিয়ে দেখেছেন ।"

তিনি এদিন আরও বলেন, "আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আজ অভিভাবকের বড় অভাব । বিপ্লবদা আমাদের অভিভাবক ছিলেন । এই মানুষটাকে আমি খুব মিস করি ।" তাঁর কথা থেকে আরও জানা যায়, কোনও ঘটনা ঘটলে আজ জানার অনেক উপায় আছে । সেই সময়ে ছিল না । সেই সময়ে সবাইকে একজায়গায় জড়ো করতেন বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় । পরনে থাকত সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি আর কাঁধে একটা তোয়ালে । অ্যাম্বাসেডরে চেপে চলে আসতেন একটি জায়গায় । সেখানে ডেকে নিতেন সকলকে । একসঙ্গে জুড়ে থাকতে হয় কীভাবে, তা শিখিয়েছেন এই অভিনেতা ।

প্রসেনজিৎ এদিন আরও বলেন, "আজকের আর্টিস্ট ফোরাম অনেক ঝাঁ চকচকে, পরিষ্কার। আগে তা ছিল না। মাথার উপর থেকে জল পড়ত। কাকে বলব? ছিল তো একজনই, বিপ্লবদা । বিপ্লবদা যেখানে বলার বলে দিল । আর এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে গেল । এরকম মানুষের আজ বড় অভাব আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে । সত্যজিৎ রায়কে প্রণাম করতে গেলেও একমাত্র অবলম্বন ছিল সেই বিপ্লবদাই । শুধু জুনিয়র নয়, সিনিয়ররাও সমস্যায় পড়লে বিপ্লবদাকেই বলতেন।" অভিনেতাকে ঘিরে স্মৃতি আওড়াতে গিয়ে এদিন বাংলার সুপারস্টার বলেন, "বিপ্লবদা এমন অভিনেতা যিনি কলের জল খেয়ে সেলেব্রিটি হয়েছেন । সুতরাং লড়াইটা কম ছিল না ।"