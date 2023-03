হায়দরাবাদ, 24 মার্চ: সামনে এল প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্য়ায়ের নতুন হিন্দি সিরিজ 'জুবিলি'র ট্রেলার ৷ কয়েকদিন আগেই সিরিজের পোস্টার থেকে জানা গিয়েছিল, আগামী 7 এপ্রিল সিরিজটির স্ট্রিমিং শুরু হবে অ্যামাজন প্রাইমে ৷ এবার সামনে এল কাহিনির প্রথম ঝলক ৷ ট্রেলারে তুলে ধরা হয়েছে সুপারস্টার মদন কুমার আর রয় টকিজের গল্প ৷ সিনেমার অন্দর মহলের নানান না-দেখা সত্যিকেও তুলে ধরবে এই সিরিজ ৷ শুক্রবার ট্রেলারটি শেয়ার করেছেন বুম্বাদা ( Jubilee Trailer is Out Now) ৷

ট্রেলারের ক্যাপশনে লেখা, 'জীবনের চেয়েও বড় কিছু হয়ে ওঠার স্বপ্নে ঠাসা, অনুপ্রেরণায় ভরা আকাঙ্ক্ষা এবং ঝলমলে স্টারডমের একটি রোমাঞ্চকর যাত্রা ৷' সত্য়িই নির্মাতারা যে খুব বাড়িয়ে বলেননি তা বোঝা যায় ট্রেলার দেখলেই । খুন, কামনা বাসনা, অর্থ, ঈর্ষা আর জনপ্রিয়তার রঙিন মোড়ক সবই আছে এই গল্পে ৷ আছে পাঁকের উপর ফুটে থাকা পদ্মের মতো রয় টকিজ ৷

এই সিরিজের পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন বিক্রমাদিত্য মোটওয়ানি ৷ এই কাহিনিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্য়ায়, অদিতি রাও হায়দারি, সিদ্ধান্ত গুপ্ত, নন্দীশ সান্ধু, অপারশক্তি খুরানা, ওয়ামিকা গাব্বি এবং রাম কাপুরের মতো বেশকিছু পরিচিত মুখ ৷ এর আগেই প্রাইম ভিডিয়ো অরিজিনালসের প্রধান অপর্ণা পুরোহিত জানিয়েছিলেন, এই গল্পে প্রেম ঈর্ষা এবং বিশ্বাসঘাতকতা সমস্ত কিছুরই নিদর্শন থাকবে ৷

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই সিরিজ ফিরিয়ে দেবে এক নস্টালজিয়াকে ৷ পুরনো দিনের কলকাতা, সিনেমা, অভিনেতা, অভিনেত্রীদের কাহিনির ফিরিয়ে দিতে অনেকটা টাইম মেশিনের মতোই কাজ করবে এই সিরিজ ৷ এই সিরিজটি প্রথম পাঁচটি পর্ব মুক্তি পাবে 7 এপ্রিল ৷ আর বাকি পাঁচটি পর্বে মুক্তি পাবে আগামী 14 এপ্রিল ৷ এর আগে 'সেক্রেড গেমস', 'একে ভার্সেস একে'-র মতো ওয়েব প্রজেক্ট উপহার দিয়েছেন বিক্রমাদিত্য ৷ তাই তার এই প্রজেক্ট নিয়েও আশাবাদী দর্শকরা ৷

আরও পড়ুন: 'বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ'র শ্যুটিং এ চোট পেলেন অক্ষয়