কলকাতা, 11 এপ্রিল : 'অবশেষে ভালবেসে চলে যাব' গানের প্রকাশের দিনই রুক্মিণী জানিয়েছিলেন, "এই ছবির শ্যুটিং করতে গিয়ে বারবার মনে হচ্ছিল আবার একটা প্রেম করলে কেমন হয়...৷" বক্তব্যের 48 ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই প্রিয় সখা দেবকে ছেড়ে অন্য এক অভিনেতার সঙ্গে প্রেমের গানের রিল বানালেন অভিনেত্রী । কে এই অভিনেতা ? নাম শুনলে আলবাৎ চমকে উঠবেন । কারণ তিনি ইন্ডাস্ট্রির বুম্বাদা মানে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ।

এদিন ইনস্টাগ্রাম রিলে রুক্মিণী ধরা দিলেন ফ্লোরাল প্রিন্টের সিফনে । ওদিকে মেরুন পাঞ্জাবিতে এক্কেবারে খাঁটি বাঙালি বাবু প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় । ভালবাসার গানে প্রেমের সিকোয়েন্সে দুজনেই মশগুল ।...সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে 'কিশমিশ'-এর গান 'অবশেষে ভালোবেসে চলে যাব' । এই গানের সঙ্গে রিল বানাচ্ছেন 8 থেকে 28 সকলেই । সেরা রিল নির্মাতাদের সম্মানিত করলেন দেব এবং রুক্মিণী । এই তালিকায় এবার জুড়ে গেল খোদ বুম্বাদার নাম । এদিন এই রিল ইনস্টায় শেয়ার করে প্রসেনজিৎ লেখেন, "দেখবেন সিনেমাহলে এটাই করব আশা, বাংলা সিনেমা এগিয়ে চলুক নিয়ে আপনাদের ভালোবাসা । অনেক শুভকমনা রইলো 'কিশমিশ'- এর জন্য।(Prasenjit Chatterjee Wishes Kishmish Team The Best of Luck)"

আগামী 29 এপ্রিল মুক্তি পাবে এই ছবি । রিয়েল লাইফে দেবের বিয়ে কবে- এই প্রশ্ন করলে তিনি জানান, "29 এপ্রিল রুকমিণীকে বিয়ে করছি সিনেমাহলে।" এই বক্তব্য ঝড় তোলে সোশ্যাল মিডিয়ায় । অনেকেই ভাবেন সত্যিই বুঝি তাঁরা ওইদিন বিয়ে করছেন । আদতে না । ওটা মজা করেছেন দেব । তবে, সেই শুভদিন আসতে খুব বেশি দেরি নেই এমন আশা করাও অমূলক নয় ।