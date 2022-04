হায়দরাবাদ, 8 এপ্রিল : এবার ভারতীয় ট্রাডিশনাল লুকে ফের মন মাতালেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ৷ শুক্রবার ক্যালিফোর্নিয়ায় তাঁদের বাড়ির সুইমিং পুলের ধারে দাঁড়িয়েই আজ বেশ কিছু ছবি শেয়ার করেন নিকপত্নী ৷ হলুদ সালোয়ার কামিজে এদিন সোশ্য়াল মিডিয়ায় রীতিমত ঝড় তুলেছেন তিনি (Priyanka Chopra New Look in Salwar Kameez)৷

সদ্য সদ্য় মা হয়েছেন এই অভিনেত্রী ৷ সারোগেসির মাধ্যমে পরিবারে নতুন সদস্যকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নিক জোনস এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জুটি ৷ শুক্রবার সকালে ছবির ক্যাপশনে প্রিয়াঙ্কা লেখেন, "যখন সূর্যের আলো একেবারে ঠিকঠাক এসে পড়ে ৷" ছবিতেও দেখা যায় সকালের সূর্যের কিরণ পুরোপুরি উপভোগ করছেন তিনি ৷ সূর্যের কিরণে রীতিমত ঝলমলে হয়ে উঠেছে তাঁর এই নতুন লুক ৷ অভিনেত্রীর এদিনের পোশাকের ডিজাইনটি করেছেন ডিজাইনার পূজা রাজপাল জগ্গি ৷

কাজের ক্ষেত্রে বলতে গেলে, প্রিয়াঙ্কার হাতে এবছর রয়েছে একাধিক প্রজেক্ট ৷ 'এন্ডিং থিংস', 'টেক্সট ফর ইউ' তো বটেই এছাড়াও তাঁর হাতে রয়েছে 'সিটাডেল'-এর মত ওয়েব সিরিজ ৷ আবার একইসঙ্গে বলিউডেও কাজ করতে চলেছেন তিনি ৷ আলিয়া ভাট এবং ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে 'জি লে জরা' ছবিতেও জুটি বাঁধবেন প্রিয়াঙ্কা ৷