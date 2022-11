মুম্বই, 3 নভেম্বর: গ্লোবাল সুপারস্টার প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এখন রয়েছেন মুম্বইতে ৷ 31 অক্টোবর ভারতে ফিরেছেন তিনি ৷ দেশের মাটিতে পা রেখেই মুম্বইয়ে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছবি শেয়ার করেছিলেন নায়িকা ৷ এবার তাঁকে দেখা গেল তাঁর অন্যতম পছন্দের জায়গা মেরিন ড্রাইভে ৷ মেরিন ড্রাইভ থেকে দুর্দান্ত লুকে সুন্দর একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেনঅভিনেত্রী (Priyanka Chopra video)৷

ভিডিয়োতে সাদা এবং হালকা ক্রিম রঙের পোশাকে দেখা গিয়েছে প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে । হাইলাইটেড হেয়ারস্টাইল এবং সানগ্লাসে একেবারে অনন্য হয়ে উঠেছেন অভিনেত্রী ৷ ভিডিয়োর ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে 'ব্লাফমাস্টার' ছবির গান(Priyanka Chopra mumbai video ) ৷

ভিডিয়োটি শেয়ার করে তিনি লেখেন, "নিজের প্রিয় জায়গায় কিছুক্ষণ, হোক না তা এক মিনিটের জন্য ৷ মুম্বই আমি তোমাকে মিস করেছি ৷" দেশি গার্লের এই ভিডিয়োটি পছন্দ করেছেন তাঁর হাজার-হাজার অনুরাগীরা ৷ প্রায় 12 লক্ষ নেটিজেন লাইক করেছেন এই ভিডিয়োটি ৷ এর আগে বাড়ির বারান্দায় বসে অবসরযাপনের একটি ছবি শেয়ার করেছিলেন তিনি ৷ তাঁর সেই ছবি লাইক করেছিলেন প্রায় 14 লক্ষ অনুরাগী ৷

প্রায় তিন বছর বাদে ভারতে ফিরলেন নায়িকা ৷ এর আগে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে প্রিয়াঙ্কা তাঁর ইউএসএ-মুম্বই ফ্লাইটের বোর্ডিং পাসের একটি ছবি শেয়ার নিজের অনুভূতি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন (Priyanka Chopra is coming to India after 3 years)৷

স্টোরির ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন, 'অবশেষে...প্রায় 3 বছর পর বাড়ি যাচ্ছি (Priyanka Chopra) ৷' এরই সঙ্গে একটি রেড হার্ট ইমোজিও শেয়ার করেছিলেন অভিনেত্রী ৷ প্রিয়াঙ্কা গত কয়েকবছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন (Priyanka Chopra in India)। প্রথমবার মাত্র 12 বছর বয়সে তিনি আমেরিকা গিয়েছিলেন পড়তে। এরপর বলিউডে এসে নিজের কেরিয়ার শুরু করেন নায়িকা ৷ তারপর ভারতীয় ছবিতে সাফল্য় লাভের পর কাজ শুরু করেন হলিউডেও ৷ 2015 সালে পাকাপাকিভাবে বিদেশি ছবিতে কাজ শুরু করেন তিনি ৷

আপাতত বেশ কয়েকটি কাজ হাতে রয়েছে প্রিয়াঙ্কার (Priyanka Chopra New Projects) ৷ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বলিউড প্রজেক্ট 'জি লে জরা'-তে ক্যাটরিনা কাইফ এবং আলিয়া ভাটের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন তিনি ৷ আবার 'ইটস অল কামিং ব্যাক', 'সিটাডেল'-এর মত সিরিজেও দেখা যাবে তাঁকে ৷