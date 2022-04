ওয়াশিংটন, 20 এপ্রিল: তাঁর পরবর্তী হলিউডের প্রজেক্ট 'ইটস অল কামিং ব্যাক টু মি' (It's All Coming Back to Me first look)৷ এ বার প্রকাশ্যে এল সেই ছবিতে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার লুক ৷ সহ-অভিনেতা স্যাম হিউগানের সঙ্গে তাঁর ফাস্ট লুক নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন পিগ্গি চপস ৷

নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে সেই ছবি পোস্ট করেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া (Priyanka Chopra It's All Coming Back to Me first look)৷ ছবিটিতে স্যামকে জড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে তাঁকে ৷ প্রিয়াঙ্কার পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন স্যাম (Priyanka Chopra film with sam heughan)৷ তিনি টুইটে লিখেছেন, "এখানে প্রি-কে দুরন্ত লাগছে ৷" সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জবাব দিয়ে দেশি গার্ল লিখেছেন, "ওয়াও...দেখুন কে বলছে, স্যাম হিউগান ! আমার মনে হয়, এটা একটা খুব সুন্দর ভ্যালেন্টাইস ডে মুভি হতে চলেছে !"

2016 সালে ক্যারোলিন হার্ফার্থের জার্মান ছবি এসএমএস ফার ডিচের উপর ভিত্তি করে ছবিটি (Priyanka Chopra upcoming Hollywood films) তৈরি হয়েছে ৷ প্রথমে এই ফিল্মের নাম রাখা হয়েছিল টেক্সট ফর ইউ ৷ একটি মেয়ে মৃত্যুর পথ থেকে তাঁর ফিয়ন্সের দিকে ফেরার জন্য কঠিন লড়াই চালাচ্ছে ৷ এই চরিত্রে দেখা যাবে প্রিয়াঙ্কাকে ৷ পুরনো একটি ফোন নম্বরে মেসেজ করা শুরু করেন তিনি, যেই নম্বরটি তখন অন্য এক ব্যক্তির কাছে রয়েছে ৷ সেই ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করেছেন স্যাম ৷ 2023 সালের 10 ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি (Priyanka Chopra, Sam Heughan's first look)৷