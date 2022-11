মুম্বই,25 নভেম্বর: সম্প্রতি মা হয়েছেন বলি সুন্দরী আলিয়া ভাট ৷ কন্যার নামও ইতিমধ্য়েই ঘোষণা করেছে রণলিয়া জুটি ৷ এই তারকা দম্পতি তাঁদের কন্যার নাম রেখেছেন রাহা ৷ বৃহস্পতিবার এই নামটি তাঁদের ভক্তদের জানানোর পাশাপাশি এই নামের অর্থটিও সকলকে জানিয়েছেন আলিয়া(Ranbir and Alia Baby Name) ৷ আলিয়া জানিয়েছেন, রাহা শব্দের বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন অর্থ রয়েছে ৷ সোয়াহিলিতে এই শব্দের অর্থ জয়, সংস্কৃতে রাহা একটি গোত্র, বাংলায় বিশ্রাম এবং আরবি ভাষায় এর অর্থ হল শান্তি । আলিয়ার কন্যার নামটি বেশ পছন্দ হয়েছে অনুরাগীদেরও (Priyanka Chopra on Ranbir and Alia Baby ) ৷

রণলিয়া জুটির ভক্তরা সকলেই অভিনন্দন জানাচ্ছেন ছোট্ট রাহাকে ৷ রণবীর সিং, দীপিকা পাড়ুকোন,করিনা কাপুর, রাহার ঠাকুরমা নীতু কাপুর এবং শ্বেতা বচ্চন নন্দাও আলিয়া ভাট জুনিয়রকে ভালোবাসা জানিয়েছেন ৷ মুখ খুলেছেন বলিউডের দেশি গার্ল প্রিয়াঙ্কা চোপড়াও ৷ তিনি ইনস্টাগ্রামে লেখেন, "ঈশ্বরের আশির্বাদ সবসময় তোমায় উপর থাকুক(Priyanka on Ranbir and Alia Baby ) ৷"

আরও পড়ুন: সবুজ মাঠে ঋতুপর্ণার পছন্দের নায়ক মেসি, ভালোবাসেন নেইমার রোনাল্ডোকেও

স্বাভাবিকভাবেই এখন মেয়েকে নিয়ে মেতে রয়েছেন এই বলিউড জুটি ৷ রাহার নাম সকলকে জানতে গিয়ে গতকাল একটি সুন্দর ছবিও পোস্ট করেছেন আলিয়া ৷ সেখানে একইসঙ্গে দেখা গিয়েছে রণবীর এবং আলিয়াকে ৷ যদিও মেয়ের মুখ এখনও সামনে আনেননি এই বলি জুটি ৷ রাহা আসার পর তাঁদের কাছে জীবনের অর্থ কীভাবে বদলে গিয়েছে তা লিখতে গিয়ে গতকাল আলিয়া লেখেন,'ধন্যবাদ রাহা আমাদের জীবনকে উজ্জীবিত করার জন্য ৷ আবার মনে হচ্ছে আমাদের জীবন যেন সবে শুরু হয়েছে'।

আলিয়া-রণবীরকে শেষ একসঙ্গে পর্দায় দেখা গিয়েছে অয়ন মুখোপাধ্য়ায়ের 'ব্রহ্মাস্ত্র' ছবিতে ৷ অয়ন মুখোপাধ্য়ায়ের এই ছবির শুটিং চলাকালীনই শুরু হয়েছিল তাঁদের ডেটিং পর্ব ৷ যা শেষ পর্যন্ত গড়ায় বিয়ের পিঁড়ি পর্যন্ত ৷ আর এবার বাবা-মা হিসাবে জীবনের নতুন সফর শুরু করেছে রণলিয়া জুটি ৷