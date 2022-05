মুম্বই, 9 মে: গত জানুয়ারি মাসেই একটি ঘোষণা করে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া (Priyanka Chopra's daughter) ও নিক জোনাস ৷ তাঁরা জানান যে, সারোগেসির মাধ্যমে তাঁদের জীবনে এসেছে তাঁদের প্রথম সন্তান (First pic of baby girl Malti)৷ এই ঘোষণার পর থেকেই নবজাতকের ছবি দেখার জন্য কৌতূহল তৈরি হয়েছিল ভক্তদের মধ্যে ৷ তবে সেই অপেক্ষা দীর্ঘ হয়েছে ৷ হাসপাতালের নিওনেটাল ইনটেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে 100 দিন কাটানোর পর মাতৃদিবসে বাবা-মায়ের কোলে নিজের বাড়িতে ফিরেছে নতুন অতিথি ৷ তার পরের দিনই একরত্তি কন্যা মালতীর ছবি প্রকাশ্যে আনলেন নিকইয়াঙ্কা (Priyanka Nick share First pic of daughter)৷

সারোগেসির মাধ্যমে এসেছে তাঁদের প্রথম সন্তান ৷ তবে সেই সফরটা খুব সহজ হয়নি ৷ জন্মের পর 100 দিন হাসপাতালে কাটাতে হয়েছে নিকইয়াঙ্কা-কন্যা মালতী মারিকে ৷ অবশেষে এসেছে কাঙ্ক্ষিত সেই সময় ৷ মাদার্স ডে-তে কন্যাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন সেলিব্রিটি তারকা ৷ ইনস্টাগ্রামে সন্তানের ছবি পোস্ট করেছেন দেশি গার্ল ৷ মিষ্টি সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে তৃপ্ত প্রিয়াঙ্কাকে ৷ আর নিক ধরে রয়েছেন মেয়ের হাত ৷ যদিও ইমোজি দিয়ে ঢাকা রয়েছে সদ্যোজাতের মুখ ৷

ছবিটি পোস্ট করে যৌথ ভাবে একটি বিবৃতি দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা ও নিক ৷ তাঁরা লিখেছেন, "অবশেষে আমাদের ছোট্ট কন্যা বাড়িতে এল, আমরা দারুণ খুশি ৷ লস অ্যাঞ্জেলেসের রাডি চিলড্রেনস লা জোলা অ্যান্ড সেডার সিনাই হাসপাতালের প্রত্যেক ডাক্তার, নার্স ও বিশেষজ্ঞকে ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করে এই দিনটা দেখিয়েছেন ৷ এমএম ভেতরে এসো, মা ও বাবা তোমাকে ভালোবাসে ৷ আমার জীবনের সব মা ও কেয়ারটেকারদের জানাই শুভ মাতৃদিবস ৷"

জানুয়ারি মাসে যৌথ বিবৃতি দিয়েই সারোগেসির মাধ্যমে সন্তান আসার কথা ঘোষণা করেছিলেন নিকইয়াঙ্কা ৷ তাঁরা মেয়ের নাম রেখেছেন মালতী মারি চোপড়া জোনাস ৷ মালতী কথাটি সংস্কৃত থেকে নেওয়া, যার অর্থ ছোট্ট একটা সুগন্ধী ফুল ৷ আর মারি শব্দটি লাতিন ৷ এর অর্থ সমুদ্রের তারা ৷ যিশু খ্রিস্টের মা মেরির ফরাসি ভার্সানও হল মারি (Marie)৷