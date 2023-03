মুম্বই, 30মার্চ: টিনসেল টাউনের সেলেবদের খবর রাখতে পছন্দ করেন অনেকেই ৷ তারা কী করছেন, সুন্দর থাকতে কোন ব্র্যান্ড ব্যবহার করছেন বা সুন্দর দেখাতে কী খাচ্ছেন, সব হাঁড়ির খবর রাখতে পছন্দ করেন ফ্যানেরা ৷ আর এই বিউটি ব্র্যান্ডের নিরিখেই হলিউড তারকা রিহানার পরেই দ্বিতীয় স্থান দখল করে নিয়েছেন 'সিটাডেল' অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া (Priyanka Chopra's brand is the second wealthiest celebrity brand) ৷ অভিনেত্রী সেলেনা গোমসকে পিছনে ফেলে 2023 এর ধনীতম সেলিব্রিটি বিউটি ব্র্যান্ডের তালিকায় দ্বিতীয়স্থানে অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাসের 'অ্যানোমালি হেয়ার কেয়ার' ৷

সম্প্রতি গ্ল্যামার জগতে কোন তারকার কোন ব্র্যান্ড ব্যবসার নিরিখে কোন জায়গায় রয়েছে, তা জানতেই করা হয়েছিল এক সমীক্ষা ৷ সেই রিপোর্ট অনুযায়ী পিগি চপসের হেয়ার কেয়ার ব্র্যান্ড 'অ্যানোমালি হেয়ার কেয়ার' (Anomaly Haircare) ব্র্যান্ড 2023 এর সবচেয়ে ধনী সেলেব্রিটি বিউটি ব্র্যান্ডের তালিকায় রয়েছে দ্বিতীয়স্থানে ৷

সমীক্ষা অনুযায়ী, রিহানার বিউটি ব্র্যান্ড 'ফেন্টি' 477.2 মিলিয়ন পাউন্ড রেভিনিউ নিয়ে তালিকার প্রথম স্থান দখল করে নিয়েছে ৷ সেখানে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার হেয়ার কেয়ার ব্র্যান্ডের রেভিনিউ 429.9 মিলিয়ন পাউন্ড ৷ আমেরিকান টিভি অ্যাকট্রেস কাইলি জেনরের (Kylie Jenner) নিজস্ব প্রোডাক্ট 'কাইলি কসমেটিক্স' (Kylie Cosmetics) 301.4 মিলিয়ন পাউন্ড রেভিনিউ নিয়ে রয়েছে তালিকার তৃতীয় স্থানে ৷ সঙ্গীত শিল্পী আরিয়ানার (singer Ariana Grande) 'রেম' বিউটি ব্র্যান্ড (REM Beauty) এর রেভিনিউ 70.3 মিলিয়ন পাউন্ড ৷ তিনি রয়েছেন চতুর্থ স্থানে ৷ অভিনেত্রী সেলেনা গোমসের 'রেয়ার' বিউটি প্রোডাক্ট মাত্র 50.2 মিলিয়ন পাউন্ড রেভিনিউ নিয়ে রয়েছে তালিকার পঞ্চমে ৷

যুক্তরাজ্যের বিউটি কম্পারিজন প্ল্যাটফর্ম 'কসমেটিফাই' (Cosmetify) এই তথ্য সামনে এনেছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, যে কোনও প্রোডাক্ট বা ব্র্যান্ডের সাফল্য পরিমাপ করার অনেক পদ্ধতি রয়েছে ৷ তবে যদি তার ব্যবসায়িক সাফল্য কতটা হয়েছে তা পরিমাপ করা হয়, সেটা আরও বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে ৷ সেই কারণেই বছরে কোন বিউটি প্রোডাক্ট বা ব্র্যান্ড সেরা জায়গা দখল করে রেখেছে তার একটা তালিকা প্রকাশিত করা হয়েছে৷

আরও পড়ুন: বিয়ের সাজে কার্তিক-কিয়ারা, 'সত্য প্রেম কি কথা'র সেট থেকে ফাঁস ভিডিয়ো

অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া বিউটি ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখেন গতবছর অর্থাৎ, 2022 সালে ৷ 'সিটাডেল' অভিনেত্রী সামনে আনেন তাঁর নিজস্ব হেয়ার কেয়ার প্রোডাক্ট ৷ এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা বলেছিলেন, "আমি সম্প্রতি বিউটি প্রোডাক্টের দুনিয়ায় প্রবেশ করেছি ৷ ছোটবেলা থেকে আমার মাথায় চুল খুব কম ছিল ৷ বিশ্বাস করুন বা না করুন আমার ঠাকুমা ভয় পেত যে আদৌ বড় হলে আমার মাথায় চুল থাকবে কি না ৷ সেই কারণে তিনি আমায় তাঁর কোলে বসিয়ে মাথায় দারুণ একটা চাম্পি করে দিতেন ৷ আমার মনে হয় ঠাকুমার সেই ম্যাজিক কাজ করে গিয়েছে ৷"