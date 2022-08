বেনারস, 2 অগস্ট: কলকাতায় প্রথম দফার শ্যুটিং শেষ করে 'প্রজাপতি'-র দল নিয়ে বেনারসে পাড়ি দিয়েছেন দেব । সঙ্গী মিঠুন চক্রবর্তী, অভিজিৎ সেন, শ্বেতা ভট্টাচার্য । বেশ কিছুদিন ধরে কলকাতায় প্রথম দফার শ্যুটিং করেছে টিম 'প্রজাপতি'। সল্টলেকের একটি লোকেশনে হয় ছবির শ্যুটিং। সেই পর্ব মিটিয়ে দেবের টিম পাড়ি দিয়েছে বেনারসে (Dev in Banaras For The Shooting Of Prajapoti) ৷

বেনারসের কাশী ধামে পুজো দিয়ে শুভ কাজে হাত দিলেন দেব । কাশীতে তাঁর ছায়াসঙ্গী ছবির পরিচালক অভিজিৎ সেন । অভিজিতের সঙ্গে দেবের জুটি 'টনিক' ছবি থেকে । এই ছবিও বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছিল দর্শক মহলে ৷ কাশীতে কাটানো কিছু মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করে তা সোশালের দেওয়ালে ভাগ করে নিয়েছেন দেব।

'ডান্স ডান্স জুনিয়র- সিজন 3'-এর সাংবাদিক সম্মেলনে এসে অভিনেতা বলেছিলেন, "কলকাতায় প্রজাপতির কাজ শেষ করেছি । এবার বেনারসে শুরু হবে শ্যুটিং । ওখানের কাজ সেরে ফের কলকাতায় খানিকটা কাজ হবে ।"

'প্রজাপতি' কবে নাগাদ বড় পর্দায় আসবে তা এখনও জানা যায়নি ৷ তবে ফের একবার এক পর্দায় মিঠুন এবং দেব, এই নিয়েই এখন দর্শকদের উৎসাহ তুঙ্গে ৷ অন্যদিকে এই পুজোতেও দেবের তরফে বড় উপহার বাঙালি দর্শকদের জন্য় ৷ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে 'কাছের মানুষ' ছবিতে পর্দায় আসছেন তিনি । 30 সেপ্টেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি।