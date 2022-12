মুম্বই, 24 ডিসেম্বর: বিজয় সেতুপতি এবং ক্যাটরিনা কািফ জুটির প্রথম ছবি 'মেরি ক্রিসমাস' নিয়ে দর্শকদের কৌতূহল তুঙ্গে ৷ এর কারণ অবশ্য় একটা নয়, একদিকে যেমন প্রথমবার জুটি বাঁধছেন ক্যাটরিনা এবং বিজয়, তেমনই ছবির পরিচালক শ্রীরাম রাঘবনকে নিয়েও আগ্রহের অন্ত নেই ৷ শনিবার সামনে এল ছবির প্রথম পোস্টার (Katrina Vijay starrer Merry Christmas poster out) ৷ ছবির পোস্টার শেয়ার করেছেন বিজয়-ক্যাটরিনা দু'জনেই (Poster of Merry Christmas is out Now) ৷

ছবির পোস্টার শেয়ার করে ক্যাটরিনা এদিন লেখেন, "আমরা চেয়েছিলাম এই ক্রিসমাসে ছবিটি মুক্তি পাক...কিন্তু একটি টুইস্ট এসেছে। শীঘ্রই সিনেমা হলে দেখা হবে! মেরি ক্রিসমাস ৷" অন্যদিকে সোশাল মিডিয়া হ্য়ান্ডেলে ছবির পোস্টার শেয়ার করেছেন বিজয়ও (Katrina Kaif Vijay Sethupathi film poster) ৷ তিনি লেখেন, "মেরি ক্রিসমাস! খুব তাড়াতাড়ি আসছে ৷" জানা গিয়েছে আগামী বছর পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷ গতবছর শেষদিকে মুম্বইয়ে এই থ্রিলারটির শ্যুটিং শুরু হয়। এবছর ক্রিসমাসের ঠিক আগে অর্থাৎ 23 ডিসেম্বর ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ৷ তবে এবার বদলে গেল সেই তারিখ ৷

শ্রীরাম রাঘবন দর্শক মহলে পরিচিত তাঁর 'অন্ধাধুন' ছবিটির জন্য় ৷ সেই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন টাব্বু, আয়ুষ্মান খুরানা এবং রাধিকা আপ্তে ৷ ক্য়াটরিনা এই ছবি নিয়ে কতটা আগ্রহী, তা তিনি জানিয়েছিলেন আগেই ৷ গতবছর 25 ডিসেম্বর ছবির কথা ঘোষণা করার সময়ই তিনি জানিয়েছিলেন, ‘'আমি সবসময় শ্রীরাম স্যারের সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিলাম ৷ রোমাঞ্চকর কাহিনি তৈরির ক্ষেত্রে তিনি একজন মাস্টার ৷ তাঁর পরিচালনায় কাজ করা গর্বের ব্যাপার ৷’'

সামনে এল বিজয়-ক্যাটরিনা জুটির প্রথম ছবি 'মেরি ক্রিসমাস'-এর পোস্টার

অন্যদিকে কিছুদিন আগে ক্যাটরিনার সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছিলেন বিজয়ও ৷ এই নিয়ে বিশদে বলতে গিয়ে বিজয় বলেন, "ওর সঙ্গে কাজ করে খুবই ভালো লেগেছে । ও পেশাদার এবং নিজের কাজে খুবই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।" ইতিমধ্যের তামিল এবং তেলেগু ভাষার ছবির পাশাপাশি হিন্দি ছবিতেও কাজ শুরু করেছেন বিজয় ৷ কিছুদিন আগেই তাঁকে দেখা গিয়েছে 'মুম্বইকার' ছবিতে ৷ এছাড়া শাহিদ কাপুরের সঙ্গে ওটিটিতেও স্ক্রিন শেয়ার করেছেন তিনি ৷