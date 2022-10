কলকাতা, 24 অক্টোবর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান সকলের এবং সবসময়ের । তাঁর সৃষ্টি আজও অমলিন ৷ তাই রবি ঠাকুরের গান আজও তাঁদের মতো করে পরিবেশন করে চলেছেন তরুণ শিল্পীরাও ৷ নানা সময়ে নানা শিল্পীর কণ্ঠ হাজির হয় বিভিন্ন পর্যায়ের রবীন্দ্র সঙ্গীত । তরুণ প্রজন্মের কাছেও রবি ঠাকুর রয়ে গিয়েছেন অন্তরতম হয়ে ৷ এবার আরও একবার হাজির হতে চলেছে একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত । গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন শিল্পী পোখরাজ চক্রবর্তী (Pokhraj New Rabindra Sangeet)৷

সম্প্রতি 'আমরা মিউজিক' থেকে মুক্তি পেল শিল্পী পোখরাজ চক্রবর্তীর গাওয়া রবীন্দ্র সঙ্গীত 'মেঘ বলেছে যাবো যাবো...'। এর আগেও নানান কিংবদন্তির গলায় এই গান শুনেছে বাঙালি ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দেবব্রত বিশ্বাসের মতো বিখ্যাত শিল্পীও ৷ এবার পোখরাজের গলায় এই গান কতখানি মন জয় করে নিতে পারে শ্রোতাদের সেটাই দেখার(Pokhraj new Rabindra Sangeet is out now ) ৷ এর আগেই 'ইমন চক্রবর্তী প্রোডাকশন' থেকে মুক্তি পেয়েছিল পোখরাজের গাওয়া আরও একটি রবি ঠাকুরের গান 'আমার রাত পোহালো...'৷ গানটি এক সময়ে বিপুল সারা ফেলে শ্রোতাদের মধ্যে(Pokhraj Chakraborty New Song)।

উল্লেখ্য, অরিত্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি' ছবিতে একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে পোখরাজকে । পোখরাজের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের এই গানটি তৈরি হয়েছে শমীক গুহ রায়ের তত্ত্বাবধানে ৷ সঙ্গীত আয়োজনে ছিলেন শ্রীজিৎ রাহা । গানটির ভিডিয়োগ্রাফিতে রয়েছেন প্রত্যুষ রায় দাশগুপ্ত । গান নিয়ে ভীষণ আশাবাদী পোখরাজ ।