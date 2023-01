মুম্বই, 4 জানুয়ারি: শাহরুখ খানের 'পাঠান' ছবি নিয়ে দর্শকমহলে আগ্রহ এখন রীতিমতো তুঙ্গে ৷ ইতিমধ্য়েই ছবির দু'টি গান মুক্তি পেয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ আর দু'টি গান নিয়েই তৈরি হয়েছে শোরগোল ৷ এখন সকলেই অপেক্ষায় বহু প্রতীক্ষিত ছবির ট্রেলারের ৷ কিন্তু ট্রেলারমুক্তির আগেই বিপত্তি ৷ নির্মাতারা ট্রেলার সামনে আনেননি ঠিকই, তবে এবার সোশাল মিডিয়ায় ফাঁস হয়ে গেল শাহরুখের একটি ভিডিয়োর ঝলক (Pathaan Trailer leaked)৷ যা দেখে নেটপাড়ার অনেকেই বলছেন, এটি আসলে ছবির ট্রেলারের ক্লিপিং ৷

নেটপাড়ায় যে ক্লিপিংটি ভাইরাল হয়েছে তাতে শাহরুখকে দেখা গিয়েছে একেবারে অ্যাকশন মুডে ৷ তাঁর এখানে লড়তে দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে ৷ কিন্তু সোশাল মিডিয়ায় ফাঁস হওয়া এই ভিডিয়োটি আসলে ছবির ট্রেলার নয় ৷ কিছুদিন আগেই একটি পানীয় সংস্থার বিজ্ঞাপনে এই রূপে দেখা গিয়েছিল বলিউডের বাজিগরকে ৷ সেই ভিডিয়োটিকেই ছবির ট্রেলার বলে চালানোর চেষ্টা করছেন অনেকে ৷ তাহলে কবে আসছে আসল ট্রেলার (Pathaan trailer release date locked)? নির্মাতারা সম্ভবত আগামী 10 জানুয়ারি ট্রেলারটি প্রকাশ করতে পারেন বলে জানা গিয়েছে (SRK New Film Pathaan Trailer) ৷

শাহরুখের এই ছবির জন্য় এখন সত্যিই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ফ্যানেরা ৷ 'জিরো' মুক্তির চার বছর পর এই ছবির হাত ধরেই বড় পর্দায় কামব্যাক করছেন বলিউডের 'বাজিগর' ৷ যশরাজ ফিল্মসের তরফে শাহরুখের 57তম জন্মদিনে সামনে আনা হয়েছিল ছবির টিজার ৷

সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এই ছবির টিজার দেখেই অনুরাগীরা অনুমান করে নিয়েছিলেন, অ্যাকশন আর রোম্যান্সের বাদশাহ আবার স্ক্রিনে প্রত্যাবর্তন করছেন তাঁর চেনা মেজাজেই ৷ দেশাত্মবোধ, অ্য়াকশন এবং সাসপেন্সের একটা জমজমাট পটবয়লার হতে চলেছে এই ছবি ৷ ছবিতে থাকছেন জন আব্রাহামও (Pathaan Trailer leak)৷

এই ছবি নিয়ে উৎসাহ যেমন তুঙ্গে তেমনই ছবি নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি ৷ বিশেষত প্রথম গান 'বেশরম রং' মুক্তির পর যে বিতর্ক তৈরি হয় তা এখনও চলেছে ৷ তবে এসবের মাঝেই নতুন বছর 25 জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷ হিন্দির সঙ্গে সঙ্গে শাহরুখ খানের 'পাঠান' মুক্তি পাবে তামিল এবং তেলেগু ভাষাতেও (Pathaan will be released on 25 January 2023) ৷ অভিনয়ের কথা বলতে গেলে 'পাঠান' ছাড়াও বলিউডের 'বাদশা'র হাতে রয়েছে দক্ষিণী পরিচালক অ্যাটলি কুমারের ছবি 'জওয়ান'-ও ৷ এই মশালাদার অ্য়াকশন থ্রিলারে তিনি জুটি বাঁধতে চলেছেন দক্ষিণী নায়িকা নয়নতারার সঙ্গে ৷ এছাড়া এই রাজকুমার হিরানির ছবি 'ডাঙ্কি'-তেও দেখা যাবে তাঁকে ৷ শরণার্থীদের বিষয় নিয়ে তৈরি সেই ছবিতে শাহরুখের বিপরীতে দেখা যাবে তাপসী পান্নুকে ৷