'আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস'-এ মঞ্চস্থ হল মুন্নি বাঈ

কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: সিনেমা উৎসবের মাঝেই এক অনন্য উদ্যোগের সাক্ষী হয়ে রইল শহরের নাট্যপ্রেমী মানুষ । সোনাগাছির মহিলাদের নিয়ে 'মুন্নি বাঈ' নামের একটি নাটক মঞ্চস্থ করলেন অভিনেত্রী তথা বিজেপি নেত্রী পাপিয়া অধিকারী । 'আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস'-এ 'হাওড়া সৃজন'-এর উদ্যোগে প্রখ্যাত নাট্যকার সুদীপ ঘোষালের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়ে গেল নাটকটি (Papiya Shares the Stage with the Prostitutes in her new Drama)।

বিজেপি নেত্রী পাপিয়া অধিকারী বলেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামে এই যৌনকর্মীদের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল । পরিচালক সুদীপ ঘোষাল সাধারণত গবেষণাধর্মী নাটক করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে পড়াশোনা করেন। ইতিহাসের পাতা থেকে তিনি নানা তথ্য খুঁজে বের করেন যে আমাদের দেশে কোথায় কোন কোঠা বাড়িতে এই যৌনকর্মীরা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ছিল। এই নাটকের মূল বিষয়ের দিকে তাকালে দেখা যায়, যৌনবৃত্তি যৌনকর্মীদের পেশা হলেও তা তাঁদের সম্পূর্ণ জীবন বা মনন হতে পারে না। তাঁরা কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের শরীরটা ভাড়া দেযন। পরিচালক এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার আগে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন যে, যদি যৌনকর্মীরাই এই নাটকে নিজেদের চরিত্রে অভিনয় করেন তা হলে কেমন হয়? সেই মতোই আমি দুর্বারের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং পরিচালকের ভাবনা বাস্তব রূপ পায় (Papiya Adhikari New Drama)।"

সমাজের যৌন কর্মীদের অবদান বা ভূমিকা নিয়ে বলতে গিয়ে অভিনেত্রী বলেন, "ওরা নৈতিকতার বর্ডারে পাহারা দেয়। ওরা সেনানী। ওরা সমাজের কামনা বাসনাকে শান্ত করে, প্রতিহত করে (Papiya Adhikari New Drama Munni Bai)।" এর আগেও টলিউডের অনেককেই সোনাগাছির মহিলাদের পাশে এসে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে ৷ তাঁদের থেকে তো প্রতিবছর ভাইফোঁটা নেন অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্য়ায় ৷ এবছরও তিনি সেই দিনটি ভোলেননি ৷ এবার পাপিয়াও এই যৌনকর্মীদের নিয়ে কাঁধে কাঁধ মেলালেন ৷