মুম্বই, 28 জুন: সোমবার পর্দার 'গঙ্গুবাই' আলিয়া ভাট সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাঁর ফ্যানেদের জানিয়েছিলেন, রণলিয়ার ঘরে এবার আসতে চলেছে জুনিয়র কাপুর ৷ এই খবর সামনে আসার পরেই রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন ফ্য়ানেরা ৷ অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা বার্তায় ভরে যায় অভিনেত্রীর পোস্টের কমেন্টবক্স ৷ অবশ্য় ভক্তকূলের সঙ্গে সঙ্গে এই পাওয়ার কাপেলকে অভিনন্দন জানাতে ভোলেনি বলিউডও ৷ করণ জোহর থেকে শুরু করে মৌনি রায়, সোনম কাপুর, বিপাশা বসু, ঋদ্ধিমা কাপুর সকলেই অভিনন্দনে ভরিয়েছেন নবদম্পতিকে (Alia Bhatt thanks all her fans for so much love) ৷

যদিও প্রথম প্রথম তাঁর এই পোস্ট নিয়ে বেশকিছু দ্বিধাও তৈরি হয়েছিল নেটিজেনদের মনে ৷ অনেকেই ভেবেছিলেন প্রচারের জন্য এটাও হয়তবা কোনও নতুন উপায় ৷ পরে অবশ্য সমস্ত দ্বন্দ্ব কেটে যায় ৷ যদিও বিয়ের আড়াই মাসের মধ্যেই এই সুখবর দেওয়ায় নেটপাড়ার ভেসে এসেছিল কটাক্ষও ৷ তবে তাতে কান দিতে নারাজ রণবীর-আলিয়া ৷ অভিনেত্রীর পরবর্তী পোস্টে পরিস্কার, যে ভালেবাসা পেয়েছেন তা কটাক্ষের থেকে অনেক বেশি ৷ সেই ভালোবাসাতেই আপ্লুত আলিয়া-রণবীর ৷ আজ নিজের ইনস্টা স্টোরিতে রণবীর-আলিয়া এই অফুরান ভালোবাসার জন্য় ধন্যবাদও দিয়েছেন ফ্যানেদের ৷

আজ ফ্যানেদের জন্য় ধন্যবাদও দিলেন পর্দার গঙ্গুবাই

আলিয়া সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "আপনাদের ভালোবাসায় আমরা মুগ্ধ ৷ আমরা প্রতিটি অভিনন্দন বার্তা পড়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ৷ আমাদের জীবনের এই বড় মুহুর্তে আপনাদের ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ পাওয়াটা সত্যিই এক বিশেষ অনুভূতি । প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ৷"

প্রসঙ্গত, আজ সকালে তাঁর ইনস্টাগ্রামের ডিপিও বদলেছেন আলিয়া ৷ নীতু কাপুরের শেয়ার করা রণলিয়া জুটির একটি অন্তরঙ্গ ছবি বেছে নেওয়া হয়েছে নতুন ইনস্টা প্রোফাইলের ছবি হিসাবে ৷