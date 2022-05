মুম্বই, 9 মে : সোমবার 33তম জন্মদিন পালন করলেন দক্ষিণী অভিনেতা বিজয় দেবরাকোন্ডা ৷ জন্মদিনে এই সুপারস্টারকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিনোদন জগতের অনেকেই ৷ তালিকায় রয়েছেন দুই সুন্দরী সামান্থা রুথ প্রভু এবং অনন্যা পাণ্ডে ( Ananya And Samantha Wish Vijay Deverakonda on His 33th Birthday) ৷ বিজয় এখন ব্যাস্ত রয়েছেন সামান্থার সঙ্গে তাঁর পরের ছবির শ্যুটিংয়ের কাজে ৷ কয়েকদিন আগে কাশ্মীরে এই শ্যুটিং চলাকালীনই সামান্থার জন্মদিন পালন করেছিলেন বিজয় এবং পুরো ইউনিট ৷

'অর্জুন রেড্ডি'কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা সামান্থা-অনন্যার

আজ সামান্থাও একইরকম আবেগী শুভেচ্ছা জানান, তাঁর নতুন ছবির নায়ককে ৷ বিজয়ের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, "শুভ জন্মদিন বিজয় দেবরাকোন্ডা, এই বছর তুমি যে ভালবাসা এবং প্রশংসা পেতে চলেছ তুমি সত্যিই তার যোগ্য ৷ ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুণ।"

অন্যদিকে অভিনেতাকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অনন্যাও ৷ বিজয়ের সঙ্গে একটি সেলফি পোস্ট করে তিনি লেখেন, "শুভ জন্মদিন । আসুন এই বছরটিকে এখানেই শেষ করে ফেলি আমার অফুরান ভালবাসা সর্বদা।" বিজয় এবং অনন্যাকে আগামীতে জুটি বাঁধতে দেখা যাবে 'লাইগার' ছবিকে ৷ ছবিটির রচনা এবং পরিচালনা করছেন পুরী জগন্নাদ । প্রজেক্টটি বিজয়ের কেরিয়ারের প্রথম "প্যান-ইন্ডিয়া" ফিল্ম হবে । কিংবদন্তি বক্সার মাইক টাইসনও এই ছবির একটি অংশ ৷ ছবিটি এই বছরের 25 অগস্ট মুক্তি পেতে চলেছে৷