কলকাতা, 30 ডিসেম্বর: চারজন নারী চরিত্রকে কেন্দ্রে রেখে এবার আসতে চলেছে নতুন সিরিজ 'তসবীর'। গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের গল্প বলবে এই নতুন সিরিজটি । সিরিজটির পরিচালনায় রয়েছেন অনির্বাণ বসু রায়(New Web Series Tasveer is Coming Soon) । 'মুক্তি প্রাইম প্ল্যাটফর্ম'-এ মুক্তি পাবে এই নতুন প্রজেক্ট । পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রযোজনাতে শহরে হয়ে গেল এর অনুষ্ঠানিক ট্রেলার লঞ্চ ( Web Series Tasveer Trailer is Out Now)।

সিরিজের মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন মুমতাজ সরকার । একজন লেডি ফোটোগ্রাফারের চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে । সিরিজের গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, শহরের নামী এক মডেল ফোটোগ্রাফার অ্যানি ৷ আর তার সহকর্মী হল তিস্তা । অ্যানির ফোটোগ্রাফি এতটাই বিখ্যাত যে শহরের প্রায় সবাই অ্যানির সঙ্গে কাজ করতে চায় (New Web Series Tasveer)।

চার নারীর গল্প নিয়ে আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ 'তসবীর'

সেরকমই একজন উঠতি মডেল গুঞ্জন, সেও একদিন বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার অ্যানির স্টুডিয়োতে এসে হাজির হয় ৷ এগোতে থাকে গল্প আর হঠাৎই এক রকম কাকতালীয়ভাবেই সে সেখান থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। সারা শহরে ছড়িয়ে যায় এই খবর। এর মধ্যেই একদিন অ্যানির স্টুডিয়োতে এসে হাজির হয় এক সেলস গার্ল । সে কি অ্যানির নজর কেড়ে হতে পারবে একজন প্রতিষ্ঠিত মডেল ? নাকি সেও গুঞ্জনদের মত হয়ে যাবে নিখোঁজ ? গুঞ্জনই বা আছে কোথায় ? কী হল তার! এই নিয়েই আসছে 'তসবীর'।

ছবিতে অ্যানির ভূমিকায় থাকবেন মুমতাজ সরকার । তিস্তা চরিত্রে থাকবেন অনুষ্কা চক্রবর্তী আর তিয়াসা চরিত্রে থাকছেন শুয়েতা চৌধুরী । অন্যদিকে গুঞ্জন চরিত্রে দেখা যাবে মুসকান খাতুনকে । জানুয়ারি মাসে মুক্তি পাবে এই সিরিজ ।