কলকাতা, 27 অক্টোবর: ট্রিঙ্কাসে ফের একবার হাজির ঊষা উত্থুপ । ক'দিন আগেই অবশ্য 'কাছের মানুষ' ছবির গান প্রকাশের সময় এই ট্রিঙ্কাসে হাজির হয়েছিলেন তিনি । এবার নিজের অন্য একটি গান প্রকাশ করতেও পুরোনো চেনা জায়গাকেই বেছে নিলেন সকলের প্রিয় ঊষাদি । 'ইনরেকো অ্যান্ড হিন্দুস্তান রেকর্ড'-এর তরফে হাজির হল শিল্পীর কণ্ঠে 'মন মানছে না আর' শীর্ষক গানটি (New Song of Usha Utthup is out now )। এই অনুষ্ঠানে সে হাজির হন সুপারস্টার দেবও (Dev in Usha Uthup New Song Launch Program)।

সম্প্রতি দেবের ছবি 'কাছের মানুষ'-এই গান গেয়েছিলেন ঊষা উত্থুপ । 'মন মানছে না আর' গানটি লিখেছেন রাজীব দত্ত (New Song of Usha Uthup )। সুর করেছেন শুভজিৎ রায় । উল্লেখ্য, 1978 সালে পপ কুইন ঊষা উত্থুপ তাঁর জীবনের প্রথম বাংলা গান 'আহা তুমি সুন্দরী কত কলকাতা' গানটিও এই 'ইনরেকো অ্যান্ড হিন্দুস্তান রেকর্ড' থেকেই প্রকাশ করেন এবং তা ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল শ্রোতাদের মনে (Usha Uthup New Song Mon Manchhe Na Ar)।

পাক্কা 44বছর পর 2022 সালে ফের একবার এই মিউজিক কোম্পানির সঙ্গে জোট বাঁধলেন ঊষা। তিনি বলেন, "ইনরেকো এবং হিন্দুস্তান রেকর্ডের সঙ্গে কাজ করা আমার কাছে এক অর্থে স্বদেশে ফেরার মতো । তাদের জন্য এই সুন্দর গানটি গাইতে খুব ভালো লাগছে । আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ আমার মিউজিক কম্পোজার, গীতিকার, অডিয়ো কোম্পানি, প্রযোজক এবং সর্বোপরি শ্রোতাদের কাছে । তাঁরাই এখনও আমার প্রতি তাঁদের ভালোবাসা উজার করে দিচ্ছেন এবং আমাকে নতুন গান গাইতে উদ্বুদ্ধ করছেন। " স্বাভাবিকভাবেই খুশি রেকর্ড কোম্পানির সকলেও ।

