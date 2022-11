কলকাতা, 4 নভেম্বর: আর মাত্র তিন দিন থেকে সন্ধে সাড়ে ছ'টার স্লটে আসছে নতুন ধারাবাহিক 'ফেরারি মন' (New Serial Ferari Mon)। গল্প আবর্তিত হবে মন্ত্রীর পরিবারকে কেন্দ্র করে । মন্ত্রীর ছেলে অগ্নি বেপরোয়া । বাবার মন্ত্রীত্বকে সে অস্ত্র মনে করে । বাবার নাম ভাঙিয়ে যা খুশি তাই করে বেড়ায় । সাদা খাতা জমা দিয়েও সে কলেজের পরীক্ষায় টপার হয় । তবে, বাবার প্রশ্রয় সে পায় না । বাবা তাঁর কুকর্মের কথা জানতে পারলেই প্রতিবাদ করেন । তাঁকে শাসন করেন । তাঁকে মাথায় তুলে রাখে তাঁর সৎ মা পরমা (New Serial Ferari Mon is Starting Form 7 Nov)। কিন্তু কেন ? সেটা জানতে হলেই দেখতে হবে এই ধারাবাহিক (Bipul Patra New Serial)।

সম্প্রতি এই ধারাবাহিকের সাংবাদিক সম্মেলন হয়ে গেল চিত্রায়ণ স্টুডিয়োতে । সেখানেই চলছে শুটিং । মুখ্য দুই চরিত্রে রয়েছেন বিপুল পাত্র এবং সুদীপ্তা রায়। বিপুল এর আগে অভিনয় করেছেন 'জয় জগন্নাথ' ধারাবাহিকে । আর সুদীপ্তা রায় অভিনয় করেছেন 'ক্ষীরের পুতুল' ধারাবাহিকে । এই ধারাবাহিকে অন্যান্য সব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিদীপ্তা চক্রবর্তী । এরাই অগ্নির বাবা এবং মায়ের চরিত্রে । পাক্কা 35 বছর পর আবার তাঁরা একসঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করবেন ৷ আর তাই দু'জনেই বেশ খুশি। রয়েছেন অনন্যা ঘোষ, স্যান্ডি সাহা, জয়প্রকাশ পাল, সমতা মুখোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে (Ferari Mon is Coming Soon )।

এই ধারাবাহিকের পরিচালনায় বিধান পাল । আর শিল্প নির্দেশনায় রয়েছেন সন্দীপ চৌধুরি । এদিন সন্দীপ চৌধুরিই পরিচয় করিয়ে দেন ধারাবাহিকের বিভিন্ন চরিত্রদের সঙ্গে । পাশাপাশি তিনি বলেন, "এই ধারাবাহিকে উড়ন্ত সিঁদুরের দৃশ্য কিংবা উড়ন্ত মালার দৃশ্য থাকবে না । অগ্নি এবং তুলসির সম্পর্ক বইবে অন্য কায়দায় । এই ধারাবাহিকে নায়িকার সিঁথিতে সিঁদুর উড়ে আসার দৃশ্য থাকবে না । বরং নায়িকা নিজেই নিজের মাথায় পরে নেবেন সিঁদুর ।"

7 নভেম্বর থেকে সন্ধে সাড়ে ছটার স্লটে আসছে নতুন ধারাবাহিক 'ফেরারি মন'

বিষয়টা হজম করতে অসুবিধা হলেও এই দৃশ্য আগেও দেখেছে দর্শক । 'ধুলোকণা' ধারাবাহিকে গল্পের নায়িকা ফুলঝুরি নিজেই লালনের নামে পরে নিয়েছিল সিঁদুর । এখানেও তেমনটাই ঘটতে চলেছে । বাংলা ধারাবাহিকের এই ট্রেন্ড দর্শক "না না" বলেও হজম করছে । আর সেই কারণেই তা বারবার চিত্রায়িত হচ্ছে গল্পে । বাস্তবে এমন ঘটনা ঘটে না বললেই চলে । এবার অপেক্ষা 7 নভেম্বরের ।

আরও পড়ুন: কোন ধরনের চরিত্রে নিজেকে দেখতে চান স্যান্ডি ?

গল্পে প্রেম আছে, রোমান্স আছে, অ্যাকশন আছে, প্রভাবশালী বাপের বকে যাওয়া ছেলের ঔদ্ধত্য আছে। আছে কি ত্রিকোণ প্রেম ? সময় দেবে উত্তর। অন্যদিকে উঁকি দিচ্ছে সত্যনিষ্ঠ, সৎ, সদ্য ডিগ্রি হাঁকানো অল্পবয়সি এক প্রফেসরের চরিত্র। এই প্রফেসর ক্ষমতা রাখে অগ্নির ঔদ্ধত্যকে উপড়ে ফেলতে আর তুলসিকে আগলে রাখতে । বাকিটার জন্য অপেক্ষাই সম্বল ।