কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: বড় পর্দায় এবার আসতে চলেছে একজন সাংবাদিকের জীবনের গল্প (New Film TRP is Coming Soon)। পরিচালক আতিউল ইসলাম বানাচ্ছেন বাংলা ছবি 'টিআরপি'। সেখানেই উঠে আসবে একজন সাংবাদিকের জীবনের নানান ছোট বড় ঘটনা । এর আগে হিন্দি ভাষাতে তৈরি হয়েছে 'কফি উইথ ডি'-এর মতো ছবি ৷ সেখানে একজন সাংবাদিক তথা অ্যাংকারের জীবনকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন অভিনেতা সুনীল গ্রোভার ৷ এবার বাংলার পর্দায় ফুটে উঠবে একজন সাংবাদিকের গল্প (New Film TRP Will Portray The Journey of a Journalist)৷

'টি আর পি' ছবির পরিচালক আতিউল ইসলাম নিজেও সাংবাদিক ছিলেন (New Film TRP) । সাংবাদিক হিসেবে তিনিও তাঁর কর্মজীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন । আর সেই সব অভিজ্ঞতাই আজ তাঁরও ছবির রসদ । ছবিতে সাংবাদিকের ভূমিকায় দেখা যাবে নবাগতা শ্রেয়া হালদারকে । অন্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন লাবণী সরকার, সুদীপ মুখোপাধ্যায়, বিনায়ক ত্রিবেদী , সায়ন সরকার প্রমুখ । ছবির প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন এক্সপ্রেশন মুভিজ এবং শেখ মন্টু ।

আতিউল বলেন, "এই ছবি আমার অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার এক দলিল । যখন সাংবাদিকতা করেছি তখন অনেক মানুষের সঙ্গে এমন অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি যা আমার জীবনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে । এই ছবি তেমনি এক কাহিনি দেখাবে দর্শকদের ।"

এই ছবির কাহিনির দিকে তাকালে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রেয়া একটি নাম করা সংবাদমাধ্যমে কাজ করে । হঠাৎ করেই শ্রেয়া জড়িয়ে পড়ে এক খুনের ঘটনার সঙ্গে । মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে যুক্ত শ্রাবণী রায় নাকি খুন করেছেন তার ছেলে অর্ঘ্যকে । এই খবরকে ঘিরে তৈরি হয় চাঞ্চল্য । কিন্তু শিরোনামে পিছনে আসল গল্প খুঁজতে গিয়ে শ্রেয়া সম্মুখীন হয় নতুন এক অভিজ্ঞতার । সত্যের সন্ধানে একের পর এক নয়া তথ্যের খোঁজ পায় শ্রেয়া । যা ঘটনার মোড় নানা দিকে ঘুরিয়ে দেয় ৷ আসল অপরাধীকে কি চিহ্নিত করতে পারবে শ্রেয়া? সেই গল্পই শোনাবে 'টিআরপি ' । নির্মাতারা জানিয়েছেন এই ছবির শুটিং শুরু জানুয়ারিতে (New Film TRP Will Go to The Floor is January ) ।