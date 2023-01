কলকাতা, 2 জানুয়ারি: চলতি বছরের মার্চ মাসেই দর্শক দরবারে আসছে উইন্ডোজ প্রযোজিত বাংলা ছবি 'ফাটাফাটি'(New Film Fatafati is Coming Soon)। ছবির পরিচালক অরিত্র মুখোপাধ্যায় ৷ আর কাহিনি ও চিত্রনাট্য লিখেছেন জিনিয়া সেন । সংলাপ লিখেছেন সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায় । 'ফাটাফাটি' ছবিতে জুটি হিসেবে দেখা যাবে আবির চট্টোপাধ্যায় এবং ঋতাভরীকে । হার, জিত আর প্রেমের গল্প বলবে এই ছবি (Abir Ritabhari New Film Fatafati is Coming Soon)। নির্ভেজাল পারিবারিক ছবি বললেও ভুল বলা হয় না (New Film Fatafati)।

একই সঙ্গে প্রেমও রয়েছে । ঋতাভরীকে দেখা যাবে একজন ফ্যাশন ইনফ্লুয়েন্সারের চরিত্রে । নিজের চেহারার ব্যাপারেও যার সম্যক ধারণা আছে । কিন্তু স্থূলতাকে পরোয়া না করে সে এগিয়ে চলে নিজের লক্ষ্যে। কেন এই ছবি? কাহিনিকার জিনিয়া সেন বলেন, "অনেক স্থূলকায় মানুষকেই নানা সময়ে নানা জায়গায় নানা কথা শুনতে হয় তাঁর প্রতিভা থাকা সত্তেও । যাঁদের এগুলির সম্মুখীন হতে হয় তাঁদের বলি, চেহারার কারণে পিছিয়ে পড়ার কারণ নেই । নিজেকে ভালোবাসো । আর কাজ করে যাও । তাহলেই হবে জয় ।"

জিনিয়া এদিন ইটিভি ভারতকে আরও বলেন, "'ফাটাফাটি' মূলত একজন ফ্যাশন ইনফ্লুয়েন্সারের স্টোরি । এই ছবির জন্য ঋতাভরী 25 কেজি ওজন বাড়িয়েছেন। এটা সত্যিই প্রশংসনীয় । ও চরিত্রের জন্য সব করতে পারে । ওর মনোভাব খানিকটা ওই 'ডু অর ডাই'-এর মতো ।"

আবিরকে এখানে খুব সুন্দর একটি চরিত্রে দেখা যাবে বলে জানিয়েছেন জিনিয়া । তাঁর চরিত্রটি আদ্যোপান্ত প্রেমিক মনের মানুষ । নিছকই প্রেমের গল্প এই 'ফাটাফাটি' । আবির, ঋতাভরী ছাড়াও এই ছবিতে অন্যান্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন স্বস্তিকা দত্ত, সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রক্তিম সামন্ত । সঙ্গীত পরিচালনায় চমক হাসান, অমিত এবং অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় ।

গান গেয়েছেন চমক হাসান, ঈশান এবং 'রঙ্গ দে তু মোহে গেরুয়া' খ্যাত গায়িকা অন্তরা । গানের তালিকায় চমক আছে আরও । যা এখনই মেলে ধরতে নারাজ কাহিনিকার জিনিয়া সেন । তাঁর মতে পুরোটাই ক্রমশ প্রকাশ্য । প্রসঙ্গত, শিবু-নন্দিতা জুটির পর উইন্ডোজ উপহার দিল আরও চলচ্চিত্র নির্মাতা এক জুটিকে । যাদের নাম অরিত্র-জিনিয়া । তবে, এঁদের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে আরেকটি নাম, সম্রাজ্ঞী । এই ত্রয়ীর জুটিতে এসেছে 'ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি', 'বাবা বেবি ও' । যার সাফল্য আকাশছোঁয়া । আর এবার আসবে 'ফাটাফাটি'।