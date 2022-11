কলকাতা, 11 নভেম্বর: প্রসূণ চট্টপাধ্যায় পরিচালিত প্রথম ছবি 'দোস্তজী' 11 নভেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে কলকাতা-সহ গোটা দেশে (New Film Dostoji)। এই ছবি ইতিমধ্যেই পৃথিবীর 26টি দেশ ঘুরে 8টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতে নিয়েছে । 'দোস্তজী’র ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয়েছিল গত বছর 65তম 'বি এফ আই লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ । উল্লেখ্য, এখানেই আজ থেকে 62বছর আগে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ‘অপুর সংসার’ ছবিটিরও প্রিমিয়ার হয় (New Film Dostoji Is Releasing on 11th November )।

'দোস্তজী’র জিতে নেওয়া পুরস্কারগুলির মধ্যে অন্যতম হল ইউনেস্কোর 'সিফেজ প্রাইজ' । এর আগে কোনও বাংলা ছবি এই পুরস্কার পায়নি। জাপানের 'নারা আন্তর্জাতিক চলচিত্র উৎসব'-এ শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কারের পাশাপাশি ‘গোল্ডেন শিকা’য় জিতেছে ছবিটি । লন্ডনের 'ইউ কে এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের জন্য 'আর্টস কাউন্সিল অফ ইংল্যান্ড' থেকেও পুরস্কার পেয়েছে বঙ্গ তনয়ের এই সৃষ্টি । এ ছাড়াও 'মালয়েশিয়া গোল্ডেন গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড' এবং শারজাহ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কারও পেয়েছে এই ছবি ।

নয়ের দশকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এক প্রত্যন্ত গ্রামের ভিন্নধর্মী দুই বালক পলাশ আর সাফিকুলের বন্ধুত্ব এবং চূড়ান্ত বিচ্ছেদের গল্পকেই ছবিতে তুলে ধরতে চলেছে 'দোস্তজী'। ছবির প্রেক্ষাপট বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং মুম্বই বিস্ফোরণের পরবর্তী সময় । 'দোস্তজী'র নিবেদনে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় । সহজ সাধাসিধে বন্ধুত্বের এই গল্প মন টেনেছিল বুম্বাদারও (Prosenjit Chatterjee Presents New Film Dostoji)৷ নিজেই বাড়িতে সকলকে ডেকে এই ছবি নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন অভিনেতা ৷

ছবিতে পলাশের চরিত্রে দেখা গিয়েছ আশিক শেখকে আর সাফিকুলের চরিত্রে আছে আরিফ শেখ । তাঁরাও আগেই জানিয়েছিল তাঁদের একসঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা ৷ গ্রামের স্কুল থেকেই এই দুই শিশু শিল্পীকে খুঁজে বের করেছিলেন পরিচালক প্রসূণ ৷ তাঁর নির্বাচন যে সঠিক তা ইতিমধ্য়েই প্রমাণ করে বেশ কয়েকটি পুরস্কারও জিতে নিয়েছে আশিক-আরিফ ৷ ছবিতে আরও বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন জয়তী চক্রবর্তী, স্বাতীলেখা কুণ্ডু, অনুজয় চট্টোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে।