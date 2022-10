কলকাতা, 29 অক্টোবর: প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের নিবেদনে 11 নভেম্বর দেশজুড়ে মুক্তি পাচ্ছে 'দোস্তজী' (Prosenjit Presents New Film Dostojee)। গ্রামীণ মানুষদের নিয়ে এই ছবি বানিয়েছেন পরিচালক প্রসূন চট্টোপাধ্যায়। এক বন্ধুর আরেক বন্ধুকে হারিয়ে ফেলা এবং এক মায়ের তাঁর সন্তানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার গল্প বলবে এই ছবি । একাধিক চলচ্চিত্র উৎসবে সম্মানিত হয়েছে এই ছবি (New Film Dostojee)।

জীবনের পথে এগিয়ে চলতে গিয়ে বহু কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই আমরা । আর তাই ভুলতে বসি ছোটবেলার সারল্য । তার সঙ্গে হারিয়ে যায় ছোটবেলার বন্ধুত্বও । আর দর্শককে এমনই এক গল্পের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় প্রসূনের 'দোস্তজী' (New Film Dostojee is Coming Soon) । ছবির প্রেক্ষাপট বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং মুম্বই বিস্ফোরণের পরবর্তী সময় । 'দোস্তজী' সমস্ত ধর্মীয় বিভেদের বাধা টপকে দুই 'দোস্ত' অর্থাৎ বন্ধুর একসঙ্গে বেড়ে ওঠার গল্প বলে । দু'জনের এক বন্ধু হিন্দু ব্রাহ্মণ, নাম পলাশ । অপর জন তার মুসলমান পড়শি, সফিকুল । বাংলাদেশ বর্ডারের কাছে মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা এই দুই খুদের বন্ধুত্বই ছবির অক্সিজেন । তাদের দুষ্টুমি, খুনসুটি, আড়ি-ভাব, মিলন এবং বিচ্ছেদের সুর ভাঁজে এই ছবি । মুর্শিদাবাদ থেকেই পলাশ আর সফিকুলকে খুঁজে এনেছেন পরিচালক (New Film Dostojee Is Coming on 11 November) ।

'দোস্তজী'-র ঝুলিতে রয়েছে একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার। 'লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল', 'ইউকে-এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল', 'অলিম্পিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ফর চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়ং পিপল', 'বুসান ইন্টারন্যাশনাল কিডস অ্যান্ড ইউথ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল', 'ডারবান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-সহ প্রায় কুড়িটিরও বেশি চলচ্চিত্র উৎসবে পৌঁছে গেছে 'দোস্তজী'।

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনীতে ছবির পোস্টার উন্মোচিত হয় । হাজির ছিলেন পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী, পরিচালক-অভিনেতা অভিজিৎ গুহ, ছবির পরিচালক প্রসূন চট্টোপাধ্যায়, 'দোস্তজী’-র দুই খুদে নায়ক আশিক শেখ, আরিফ শেখ-সহ আরও অনেকে । এই দুই খুদে অভিনেতাই জিতে নিয়েছে 2022-এর ‘মালয়েশিয়া গোল্ডেন গ্লোবাল অ‌্যাওয়ার্ড’-এ সেরা অভিনেতার খেতাব । আর সেই পুরস্কার কলকাতার বুকে তাঁদের হাতে তুলে দিলেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ।

তাদের সঙ্গে কাজ করতেও আগ্রহী সুপারস্টার । তাঁর কথায়, "এই উপহার পাওয়ার জন্য কত পরিশ্রম করি । আর ওরা একবারই এমন অভিনয় করল যে এরকম এক পুরস্কার ওদের হাতে । খুব গর্ব হচ্ছে ওদের জন্য । এত সুন্দর অভিনয় ওদের যে আমি হতবাক হয়ে গেছি ।" এদিন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে চোখের সামনে দেখে আপ্লুত খুদে আরিফ, আশিক, হাসনেহেনারা ।