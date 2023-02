কলকাতা, 21 ফেব্রুয়ারি: ফের ভারত-বাংলাদেশের পটভূমিতে নির্মিত এক বাংলা সিনেমার সাক্ষী হতে চলেছে বাংলার দর্শক। ছবির নাম 'দাফান'। ছবির পরিচালনায় সুজয় পাল এবং অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ছবির কাহিনি ও চিত্রনাট্য লিখেছেন বাণীব্রত আদক। হাজির হয়েছে চরিত্রদের লুক। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে নো-ম্যানস ল্যান্ড তথা 'ছিটমহল'-এর পটভূমিতেই পরিচালক সুজয় পাল ও অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায় বানাবেন 'দাফান'। ছবির শ্যুটিং শুরু হতে চলেছে আগামী 26 ফেব্রুয়ারি (New Film Dafan Will Go to The Floors in February)।

'দাফান'-এ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে অনুভব কাঞ্জিলাল, অঙ্কিতা চক্রবর্তী, অনুষ্কা চক্রবর্তী, দেবেশ রায় চৌধুরী ও রেমো মাইতিকে।নির্মাতারা জানাচ্ছেন ছবিটি মূলত থ্রিলার ধর্মী ৷ 'ওশানিক মিডিয়া সলিউশন্স অ্যান্ড মোজোটেল এন্টারটেনমেন্টস'-এর প্রযোজনায় তৈরি হবে এই থ্রিলারধর্মী ছবিটি। ভারত বাংলাদেশের পটভূমি নিয়ে এর আগেও তৈরি হয়েছে ছবি ৷ কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় নির্মিত 'বিজয়া' এবং বিসর্জন-এর মতো ছবিগুলিতে উঠে এসেছে ওপার বাংলার প্রেক্ষাপট ৷ এই ছবি এখন কতখানি দর্শকদের মন ছুঁতে পারে সেটাই এখন দেখার ৷

এই ছবির গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, মধ্যরাতে তিনজন বন্দুকধারী এবং একজন মহিলা একটি অ্যাম্বুলেন্স হাইজ্যাক করে। তারা সরকারের কাছে তাদের কথা শোনাতে চায়। অ্যাম্বুলেন্সে পণবন্দি করা হয় এক অন্ত:সত্ত্বা মহিলা আর তার স্বামীকে। সহজ কথায় এই ছবিতে থাকবে রোমাঞ্চকর ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতনের সঙ্গে আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক ভণ্ডামির গল্প। ছবির মোড় কোনদিকে ঘুরবে সেটা জানতে হলে অপেক্ষা ছাড়া আর কোনও গতি নেই ৷

পরিচালকের মতে, বাস্তববাদ, পরাবাস্তবতা এবং জাদু বাস্তবতার মিশ্রণে এই ছবিটি দর্শকদের জন্য আকর্ষক ভিস্যুয়াল ট্রিট হবে । ছবির ক্যামেরার দায়িত্ব সামলাবেন শুভদীপ নস্কর । ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর করছেন অমিত এবং ঈশান । রহস্য়-রোমাঞ্চ এখন সত্য়িই বেশ ভালোবাসেন বাংলার দর্শকরা ৷ নানা ধরনের ঘাত-প্রতিঘাত ভরা গোয়েন্দা কাহিনি কিংবা সাইকোলজিক্য়াল থ্রিলারে ভরে উঠেছে ওটিটি মঞ্চগুলি ৷ দরকার শুধু একটু অন্যরকম গল্প বলার ৷ সেটা 'দাফান' করতে পারবে কি না, বলে দেবে সময় ৷