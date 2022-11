কলকাতা, 5 নভেম্বর: না বড় পর্দায় নয়, ওটিটিতে হাজির হল নতুন ছবি 'আম্রপালি'(New Film Amrapali is Out Now in OTT)। অন্য আরও অনেক ছবির মতোই ওটিটিকেই পথ হিসাবে বেছে নিয়েছে রাজা চন্দর হাতে তৈরি ছবি 'আম্রপালি'। ছবির কাহিনি এবং চিত্রনাট্য লিখেছেন রাজা চন্দ স্বয়ং । বনি সেনগুপ্ত, আয়ুষী এবং সোমরাজ মাইতি এই তিন অভিনেতা ফুটিয়ে তুলবেন নতুন এই গল্পটিকে ৷ গল্পের মূল ভিত্তি এই তিন চরিত্রের কেমিস্ট্রি (Bonny Sengupta New Film)।

ছবির বেশির ভাগ অংশের শ্যুটিং হয়েছে বোলপুরে । এই ছবিতে ত্রিকোণ প্রেম তো আছেই । উপরি সংযোজন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট । এই ছবির হাত ধরেই প্রথমবার একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করছেন সোমরাজ এবং আয়ূষী । আসলে শুধু রিল লাইফেই নয় এঁরা বাস্তবেও কপোত-কপোতী জুটি । একটি ত্রিকোণ প্রেমের গল্পকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে এই ছবির গল্প । ছবিতে একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেতা সুদীপ মুখোপাধ্যায় ।

স্বাভাবিকভাবেই বনিকে এই ছবিতে কোন ধরনের চরিত্রে দেখবেন দর্শকরা তা নিয়েও আগ্রহ ছিল(Bonny Sengupta New Film is Out Now) ৷ আপাতত ওটিটিতেই দেখা যাচ্ছে তাঁকে ৷ ইতিমধ্যেই ওটিটিতে ছবির মুক্তির খবরটি সোশাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিয়েছেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ৷

উল্লেখ্য, 'আম্রপালি'তে বেশ ভিন্ন ধরনের একটি চরিত্রে দেখা মিলবে বনি সেনগুপ্তর । ছবির গানের শুটিং হয়েছে মন্দারমনির সমুদ্র সৈকতে । প্রেমের পাশাপাশি এই ছবিতে রাজনীতির ছোঁয়া কীভাবে থাকবে তা জানার জন্য ইতিমধ্যেই আগ্রহের পারদ চড়েছে । 4 নভেম্বর জি ফাইভে স্ট্রিমিং শুরু হল 'আম্রপালি'র(Amrapali is Out Now) ।