কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: আগামী 4 ডিসেম্বর তপন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হতে চলেছে নাটক 'নীল ছায়া'। পাশাপাশি 'স্বপ্নালু' ওই দিনই মঞ্চস্থ করবে আরও একটি নাটক, 'পাখি পাহাড়'। এই নাটকটি দুই ভিন্ন ধর্মের প্রেমিক যুগলের গল্প বলে । এখানে ধর্ম একটি শব্দ মাত্র । ভালোবাসাই এই নাটকে আসল কথা ৷ ‘নীল ছায়া' নাটকে নাট্যকার যেমন তুলে ধরেন এক দুরন্ত প্রেমের আখ্য়ান ৷ এই নাটকটিও তার ব্যতিক্রম নয়( New Drama Pakhi Pahar) ৷

নাটকের গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, এক পাহাড়ি মুসলিম ছেলের সঙ্গে পাখি নামের একটি মেয়ের ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে ( New Drama Pakhi Pahar is Coming Soon) । একদিন পাখি খুন হয় । পাখির প্রেমিক নজরুল পাখির স্মৃতির উদ্দেশ্যে পাখি পাহাড় বানাতে চায় ৷ যেখানে হাজার হাজার পাখি এসে বসবে । সেই স্বপ্ন কি সফল হবে নজরুলের? নাকি ঘটবে অন্যকিছু? জানা যাবে নাটকটি দেখলে(Premangshu New Drama) ।

4 ডিসেম্বর রবিবার সন্ধেতে তপন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হবে 'পাখি পাহাড়'

একঝাঁক নতুন শিল্পী নিয়ে প্রেমাংশু রায় বানিয়েছেন এই নাটকটি । সবমিলিয়ে চল্লিশ মিনিটের এই নাটকে নজরুলের মতো একজন শিল্পমনস্ক যুবকের শিল্পীসত্ত্বা উঠে আসবে । সঙ্গে রয়েছে প্রেম এবং চিরবিচ্ছেদ । বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন উমা শেঠ, দেবনাথ ভুইয়াঁ, শুভেন্দু নন্দী-সহ আরও অনেকে। শুভেন্দু নন্দী রয়েছেন কথকের চরিত্রে । তিনিই বুঝিয়ে দেবেন কী ঘটছে নাটকে । 4 ডিসেম্বর রবিবার সন্ধেয় তপন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হবে নাটকটি।