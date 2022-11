কলকাতা, 14 নভেম্বর: প্রকাশিত হল শুক্তি মুন্সীর লেখা বই 'একান্তে বিশিষ্ট বাঙালি'(New Book by Shukti Munsi)। নানা বিশিষ্টজনের আলাপচারিতায় সমৃদ্ধ শুক্তি মুন্সীর এই বই। সাংবাদিকতার অলিন্দ থেকে এই প্রথমবার নিজের বই নিয়ে হাজির হলেন লেখিকা(New Book by Shukti Munsi on Respected Bengalis)। অবনীন্দ্র সভাঘরে বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, রুমকি চট্টোপাধ্যায়, ঋদ্ধি বন্দোপাধ্যায়, শুক্তি মুন্সী, ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়, প্রণতি ঠাকুর, অর্ণব বন্দোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্টজনেরা।

'পূর্ণ প্রতিমা প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত এই বইয়ে রয়েছে জয় সরকার, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, ডোনা গঙ্গোপাধ্য়ায়, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ রায়, দেবজ্যোতি মিশ্র, প্রণতি ঠাকুর, পাওলি দাম, রূপঙ্কর বাগচী, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, ঋদ্ধি বন্দোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যদের সাক্ষাৎকার । কৃতি বাঙালিদের সঙ্গে একান্তে কথা বলে তাঁদের জীবনের জানা অজানা নানান গল্প তুলে এনেছেন লেখিকা ৷ তাই বলাই বাহুল্য ভক্তদের কাছে এই বই কতটা গুরুত্বপূর্ণ(New Book by Shukti Munsi is out now ) ৷

প্রসঙ্গত, শুক্তি মুন্সীর জন্ম বারাকপুরে । বাবা দীনেন্দ্রনারায়ণ মুন্সী, মা রণিতা মুন্সী । প্রাথমিক শিক্ষা বারাকপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে । রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতক । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমে স্নাতকোত্তর হন । পরে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট থেকে গণমাধ্যমে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন । কিছুদিন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কাজ করার ফলে নানা পেশার লোকজনের ইন্টারভিউ নেন তিনি । সেই সবের সমাহারেই এই বই ।

এদিন শুক্তি মুন্সী বলেন," এই প্রথম বইয়ের কাজ করলাম। ভালো লাগছে এতগুলো সাক্ষাৎকার এক জায়গায় একত্রিত করতে পেরেছি। পরবর্তী বইয়ে আরও অনেকের সাক্ষাৎকার দেওয়ার ইচ্ছা রইল। আশা করি পাঠকদের এই সব মানুষের লাইফ জার্নির গল্প পড়তে ভালোই লাগবে।"