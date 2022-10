মুম্বই, 29 অক্টোবর: বিখ্য়াত কমেডিয়ান ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাচিয়ার বিরুদ্ধে 200 পাতার চার্জশিট দায়ের করল নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) (charge sheet against comedian Bharti Singh)৷ এর আগে 2020 সালে মাদক মামলায় গ্রেফতার করা হয় এই দুই তারকাকে ৷ তবে আপাতত জামিনে মুক্ত এই তারকা জুটি ৷ জনপ্রিয় কমেডি শো 'দ্য় কপিল শর্মা শো' তো বটেই এছাড়া বেশ কিছু টিভি শোয়ের হোস্ট হিসাবেও দেখা যায় ভারতীকে ৷ তিনি যে টেলিভিশনের বেশ জনপ্রিয় মুখ তা বলাই বাহুল্য (NCB charge sheet against Bharti and her husband )৷

2020 সালের নভেম্বর মাসে ভারতী সিংয়ের বাড়ি থেকে প্রায় 86.5 গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছিল এনসিবি ৷ এনসিবির পক্ষ থেকে এও জানানো হয়েছিল যে ভারতী এবং হর্ষ স্বীকার করেছেন তাঁরা এই মাদক ব্যবহার করতেন (Bharti Singh drugs case )৷ এরপর 15000 হাজার টাকার বন্ডে দু'দিন পর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে জামিন দেওয়া হয় তাঁদের ৷ তাঁদের বিপক্ষে এনডিপিএস-এর অধীনে 20 বি(ii)(এ)(অল্প পরিমাণে মাদক রাখা), 8 (সি)(মাদক সংগ্রহ) এবং 27(মাদক সেবন)-এই সমস্ত ধারায় মামলা রুজু করা হয় ৷

প্রসঙ্গত, মাত্র ছ'মাস আগেই মা হয়েছেন এই জনপ্রিয় কমেডিয়ান ৷ তাঁদের ছেলের নাম লক্ষ ৷ বর্তমানে এই জনপ্রিয় কমেডিয়ান 'সারেগামাপা লিটিল চ্যাম্পস' এবং 'হুনারবাজ: দেশ কি শান'-এর মতো শোয়ের সঞ্চালনার দায়িত্বে রয়েছেন ৷ 'হুনারবাজ: দেশ কি শান'-এ সঞ্চালনায় ভারতীর সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্বামী হর্ষ লিম্বাচিয়াও ৷ এদিকে বলিউডে মাদক সংক্রান্ত ঘটনা এই প্রথম নয় ৷ এর আগে মাদক সংক্রান্ত মামলায় শাহরুখ পুত্র আরিয়ান খানকেও গ্রেফতার করেছিল এনসিবি ৷ পরে অবশ্য় চার্জশিটে তাঁর নাম উল্লেখ না থাকায় তিনি এই মামলার হাত থেকে রেহাই পান ৷