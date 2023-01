নয়াদিল্লি, 24 জানুয়ারি: অস্কারের আসরে ভারতের জন্য রয়েছে বেশ কয়েকটি সুখবর (Indian Nominations for Oscars)৷ চূড়ান্ত মনোনয়ন পেল আরআরআর-এর নাতু নাতু ও দুটি ছবি ৷ অস্কারের জন্য অফিসিয়াল মনোনয়ন পেয়েছে এসএস রাজামৌলীর ছবির নাতু নাতু গানটি (Naatu Naatu Gets Oscars Nominations)৷ বেস্ট অরিজিনাল সং-এর বিভাগে (Best Original Song category) মনোনয়ন পেয়েছে এই গান ৷ এ ছাড়াও ডকুমেন্টারি শর্ট ফিল্ম বিভাগে 'দ্য এলিফ্যান্ট হুইসপারার্স' (The Elephant Whisperers) এবং ডকুমেন্টারি ফিচার ফিল্ম বিভাগে 'অল দ্যাট ব্রিদস' (All That Breathes) ছবিটি অস্কারের মনোনয়ন পেয়েছে ৷

গোল্ডেন গ্লোবস এবং ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ডে দুর্দান্ত সাফল্যের পর আরআরআর আনুষ্ঠানিকভাবে অ্যাকাডেমি পুরস্কারের দৌড়ে প্রবেশ করে । এর আগে 'নাতু নাতু' 'সেরা মৌলিক গান' বিভাগে গোল্ডেন গ্লোব জিতেছে । গানটি একই বিভাগে ক্রিটিক চয়েস অ্যাওয়ার্ডও জিতেছে । ছবিটি ক্রিটিক চয়েস অ্যাওয়ার্ডে 'সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র'-এর পুরস্কারও পেয়েছে । এ বার লড়াই অস্কারে ৷

অস্কার মনোনয়নে আরও সুখবর রয়েছে ভারতের জন্য ৷ ডকুমেন্টারি শর্ট ফিল্ম বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে 'দ্য এলিফ্যান্ট হুইসপারার্স'৷ এ ছাড়াও ডকুমেন্টারি ফিচার ফিল্ম বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে দেশের 'অল দ্যাট ব্রিদস' ছবিটি ৷ চলচ্চিত্র নির্মাতা শৌনক সেন পরিচালিত এই ছবি ভাইবোন মহম্মদ সৌদ এবং নাদিম শেহজাদের জীবনকে ঘিরে তৈরি হয়েছে, যাঁরা দিল্লির ওয়াজিরাবাদে তাঁদের পরিত্যক্ত বেসমেন্ট থেকে আহত পাখিদের উদ্ধার ও চিকিত্সা করার জন্য কাজ করে । তথ্যচিত্রটি 'অল দ্য বিউটি অ্যান্ড দ্য ব্লাডশেড', 'ফায়ার অফ লাভ', 'এ হাউস মেড অফ স্প্লিন্টার' এবং 'নাভালনি'-এর সঙ্গে লড়াইয়ে রয়েছে ।

এটিই প্রথম খ্যাতি নয় ওই ছবির । গত বছর 'অল দ্যাট ব্রিদস' 2022 এল'অয়েল ডি'অর জিতেছে ৷ কান 2022-এ ডকুমেন্টারি বিভাগে এটা ছিল শীর্ষ পুরস্কার । 90 মিনিট দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রটি জুরি দ্বারা বিজয়ী নির্বাচিত হয় ৷ যেখানে ছিলেন পোলিশ চলচ্চিত্র নির্মাতা অ্যাগনিয়েসকা হল্যান্ড, ইউক্রেনীয় লেখক-পরিচালক ইরিনা সিলিক, ফরাসি অভিনেতা পিয়েরে ডেলাডোনচ্যাম্পস, সাংবাদিক অ্যালেক্স ভিসেন্টে এবং মরক্কোর লেখক-চলচ্চিত্র নির্মাতা হিচাম ফালাহ।

শুধু তাই নয়, এ বছর অস্কারের মনোনয়ন তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে আরও একটি ভারতীয় ছবি 'দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স'। 'ডকুমেন্টারি শর্ট ফিল্ম ক্যাটাগরিতে' মনোনীত হয়েছে ছবিটি । শর্ট ডকুমেন্টারি ফিল্মটি বর্তমানে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে চলছে । 41 মিনিটের ছবিটি পরিচালনা করেছেন কার্তিকি গনসালভেস । ছবিটির প্লট একটি পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত হয় যারা তামিলনাড়ুর মুদুমালাই টাইগার রিজার্ভে দুটি অনাথ শিশু হাতি দত্তক নেয় । ছবিটির বিপরীতে মনোনীত হয়েছে 'হল আউট', 'হাউ ডু ইউ মেজার অ্যা ইয়ার?' দ্য মার্থা মিচেল ইফেক্ট, এবং 'স্ট্রেঞ্জার অ্যাট দ্য গেট'।