মুম্বই, 18 জানুয়ারি: রিচালক ওম রাউত এর আগে জানিয়েছিলেন এই ছবি 12 জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে আসতে চলেছে ৷ তবে পরে সেই তারিখ পিছিয়ে যায় নানা কারণে ৷ সম্প্রতি নির্মাতারা জানিয়েছেন, ছবি মুক্তির নতুন তারিখ হল আগামী 16 জুন (Adipurush releases in theatres on 16th June 2023)৷ এই ছবিতে রামের চরিত্রে দেখা যাবে দক্ষিণী সুপারস্টার প্রভাসকে ৷ তাঁর সঙ্গে সীতার চরিত্রে জুটি বাঁধতে চলেছেন কৃতি স্যানন ৷ ছবিতে রাবণের চরিত্রে রয়েছেন সইফ আলি খান ৷ আর লক্ষণের চরিত্রে অভিনয় করবেন সানি সিং (Adipurush new release date )৷

ছবি মুক্তির নতুন তারিখ জানিয়ে তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল থেকে ছবির একটি নতুন পোস্টার শেয়ার করেছেন পরিচালক ৷ তাতে লেখা আর মাত্র 150 দিন বাকি ৷ আর তারপরেই পর্দায় আসছে এই ছবি ৷ ক্য়াপশনে তিনি লিখেছেন, "রামকার্য করতে আমরা সদা প্রস্তুত ৷ বিশ্ব 150 দিনের মধ্যে ভারতের অপূর্ব এক মহাকাব্যের সাক্ষী হবে।" এই ছবির বাজেট 500 কোটিরও বেশি (Adipurush new poster)৷

2 অক্টোবর মুক্তি রাম জন্মভূমি রূপে খ্যাত অযোধ্য়ায় এই ছবির টিজার সামনে এনেছিলেন নির্মাতারা ৷ কিন্তু সেই টিজার নিয়ে রীতিমতো ট্রলিং শুরু হয় সোশাল মিডিয়ায় ৷ বিশেষত, রাম চরিত্রে প্রভাসের লুক এবং রাবনের চরিত্রে সইফ আলি খানের লুক নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয় ৷ এরপর থেকেই এই ছবি নিয়ে আলোচনা সমালোচনা চলেছে ৷

তবে এই নিয়ে মুখ খুলতে গিয়ে আগেই পরিচালক ওম রাউত বলেছিলেন তিনি অবাক হননি কারণ তিনি ছবিটি বড় পর্দার জন্য় তৈরি ৷ তিনি বলেছিলেন, "অবাক হইনি কারণ ছবিটি বৃহত্তর মাধ্যম অর্থাৎ বড় পর্দার জন্য তৈরি করা হয়েছে । আপনি এটিকে কিছুটা ছোট পর্দায় দেখতে পারেন কিন্তু মোবাইল ফোনে নামিয়ে আনতে পারবেন না ।" আর তখন থেকেই দর্শকরা অপেক্ষা করে রয়েছেন এই ছবি বড় পর্দায় কেমন দাগ কাটে তা দেখার জন্য় ৷