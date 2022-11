কলকাতা, 9 নভেম্বর: না ফেরার দেশে চলে গেলেন অভিনেত্রী তথা প্রাক্তন বিধায়ক দেবশ্রী রায়ের মা আরতি রায়(Mother of Debashree Dies) । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 92 বছর । দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ভুগছিলেন বার্ধক্য়জনিত সমস্যায় । মঙ্গলবার সন্ধ্যে সাড়ে ছটা নাগাদ তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন । গত কয়েকমাস দেবশ্রীর দিদির কাছেই ছিলেন তাঁর মা । সেখানেই তিনি প্রয়াত হন (Mother of Debashree Roy Dies At The Age Of 92 )।

দেবশ্রী একাধিক ইন্টারভিউতে বিভিন্ন সময়ে জানিয়েছেন তাঁর অভিনয় জীবনে আসার পিছনে তাঁর মায়ের ভূমিকার কথা । মায়ের অনুপ্রেরণা এবং চেষ্টার কারণেই অভিনয় এবং নৃত্যের প্রতি তিনি অনুরক্ত হয়ে পড়েন । মা-ই ছিলেন মেয়ের সবচেয়ে বড় ভরসা । এমনকী কেরিয়ারের শুরুর দিকে নাকি মায়ের হাত ধরেই তিনি আসতেন স্টুডিয়ো পাড়ায় । আর তাঁর স্বপ্ন পূরণে যে কোনও খামতি রাখেননি নায়িকা তা বলাই বাহুল্য । মৃত্যুকালেও তিন মেয়েকে পাশে পেয়েছিলেন আরতি দেবী (Mother of Debashree Roy Dies )।

এহেন মায়ের মৃত্যুতে স্বাভাবিক ভাবেই ভেঙে পড়েছেন তিনি । মুম্বই থেকে শোক প্রকাশ করেছেন দেবশ্রী রায়ের দিদি তথা বলিউড অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্য়ায়ের মা কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় । এই বছরের জন্মদিনে মাকে নিজের হাতে পায়েস রেঁধেও নাকি খাইয়েছিলেন দেবশ্রী ।